Tatiana Gordillo, de biciperiodista de Noticias Caracol a emprendedora: así es su nueva vida

Tatiana Gordillo se convirtió en una figura familiar para muchos hogares colombianos por haber sido la “biciperiodista” de Noticias Caracol. Su cercanía con la gente, su estilo fresco y su amor por la movilidad sostenible la hicieron destacar como una de las comunicadoras más queridas. Sin embargo, hace seis meses, su vida dio un giro significativo. Hoy, alejada de las cámaras, Gordillo se está enfocando en nuevos proyectos profesionales, así lo reveló en una entrevista con Vea.

¿A qué se dedica ahora Tatiana Gordillo, experiodista de ‘Noticias Caracol’?

La experiodista decidió convertir su pasión por la bicicleta en un proyecto empresarial. “Este emprendimiento nace precisamente de toda esta comunidad de ciclistas que hay en Bogotá, pero además de personas que están con una necesidad constante de hacer cosas distintas que les ofrezca la misma ciudad, que no tengan que salir de Bogotá para hacer distintos planes. Es casi que pedalear en el cielo lo que yo me inventé después de ser la biciperiodista durante más de 10 años. Es esta posibilidad de que las personas puedan hacer acá cycling, pero no en un gimnasio tradicional, no encerrado, sino al aire libre con una vista 360 de Bogotá espectacular, con atardeceres, amaneceres desde acá desde donde estamos es a 36 metros de altura. Es toda una experiencia, no es solamente hacer deporte sino tener la posibilidad de hacer todo un plan para disfrutar en Bogotá”.

A pesar de que el proyecto ha captado la atención de muchos aficionados al deporte y al ciclismo, Tatiana admite que iniciar este camino no ha sido nada fácil. “Es justamente darme a conocer, que la gente sienta que este no es un gimnasio tradicional, que se dé cuenta que aquí no solamente viene a hacer ejercicio, sino a vivir toda una experiencia, que la gente vea que uno puede a través del deporte pasarla rico, disfrutar mientras está pedaleando. Para mí el mayor reto es eso y por supuesto todos los retos que significa crear empresa en Colombia que son bastantes legalmente hablando, pero aquí vamos con todo para poder ofrecerle a la gente un servicio que les saque una sonrisa".

Curiosamente, el primer contacto de Tatiana con la bicicleta no fue por motivos deportivos. En realidad, la periodista la adoptó como su medio de transporte para ir al trabajo, buscando una opción más sostenible. “De un momento a otro, Bogotá tuvo un auge impresionante de ciclistas. Yo, sinceramente, la primera vez que me subí a una bicicleta fue para ir al trabajo para no ‘embutirme’ en los sistemas de transporte masivo. Esa fue mi primera experiencia con la bici, después ya empecé a practicar el deporte, a hacer otras cosas con la bicicleta”.

Tatiana Gordillo extraña la televisión

Aunque echa de menos ese contacto constante con los televidentes y el cariño que solía recibir en las calles, Tatiana afirma que esta nueva etapa en su vida le ha brindado la oportunidad de seguir conectada con la gente. En este momento, trabaja en la Alcaldía de Bogotá, una labor que le ha permitido explorar diferentes barrios, descubrir nuevas realidades y aportar al bienestar de la ciudadanía desde un enfoque diferente. “Por un lado ese trabajo ha sido maravilloso por eso, extrañando por supuesto la pantalla, pero intentando acá también estar cada vez más cerca por ejemplo de los ciclistas y de los amantes de la bici a través de este emprendimiento”.

La transición de la televisión al servicio público y al emprendimiento ha marcado un antes y un después en su vida. “Es sin duda un cambio full en toda una vida porque hacer reportería durante 10 años es mucho tiempo del lado de la gente y demás. Eso no cambia, pero obviamente las dinámicas sí se transforman mucho. Por ejemplo, esta de querer emprender, de querer hacer otra cosa, de querer ofrecerle a los ciclistas y a los amantes del deporte una experiencia distinta, pues trae otros retos. La vida sí me ha cambiado muchísimo, pero me encantan estos retos, los estoy asumiendo con toda la responsabilidad y la valentía también que eso requiere, porque obviamente no es fácil crear empresa, pero bueno, yo estoy segura que los ciclistas van a agradecer tener este tipo de espacios”.

Más allá de su faceta profesional, Tatiana afirma que el deporte ha tenido un impacto profundo en su bienestar emocional. Antes de que la actividad física se convirtiera en parte esencial de su rutina, su vida era bastante distinta. “Vivía superestresada, con tristezas que uno decía, ‘pero ¿de dónde? Si de todas maneras estoy bien’, creo que en parte esa necesidad que tiene el cuerpo por llenar ese ejercicio físico, por hacer deporte, hace que uno pase esos malos momentos. La Tatiana de hoy es una Tatiana que se estresa menos, que maneja con más calma las cosas y que saca toda esa energía y todo ese estrés y todo ese cortisol acumulado a través de la bicicleta pedaleando. El deporte por eso esencialmente cambia vidas. Cuando tú tienes al otro día una clase de cycling, una rodada en bicicleta, tú no vas a rumbear, tú no te emborrachas, tú no haces esas cosas, entonces la vida también se transforma y cada vez la idea es ser un mejor ser humano”.