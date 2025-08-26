Taylor Swift y Travis Kelce “ya están casados”, informa The New York Post. Esto se sabe

Desde este jueves en la noche y hasta el viernes 3 de julio la pareja conformada por Taylor Swift y Travis Kelce celebrarán, según los medios del entretenimiento estadounidense su boda con miles de amigos.

Aunque la ceremonia y la fiesta son un hecho, no han trascendido detalles claros sobre las horas de cada actividad. Se especula con que los invitados habrán recibido instrucciones de no comentar nada de la boda y que incluso, no se permitirán celulares a la entrada del estadio Madison Square Garden, donde ocurrirá todo. A los convocados solo se les pidió estar en Nueva York el jueves.

Invitados a la boda de Taylor Swift

También se ha filtrado que Selena Gómez, una de las damas de honor de Taylor, será junto a su esposo una de las parejas invitadas a todos los eventos alrededor del matrimonio. El primero de ellos es una cena la noche de jueves para unas cien personas, que podría también corresponder a un ensayo.

La gran fiesta sería el viernes. Dentro de los invitados figuran: Harry Styles (ex de Taylor), su prometida Zoe Kravitz, Ellen Pompeo, Steven Spielberg, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Miranda Lambert, Kane Brown, Little Big Town, Kelsea Ballerini y Maren Morris.

Taylor Swift y Travis se habrían casado en Nashville

No obstante, esta noche de jueves 2 de julio, el periódico The New York Post y su sección de entretenimiento Page Six publicó que en realidad, la famosa pareja ya dio el si.

La publicación refiere una fuente cercana a los novios que aseguró que la pareja intercambió votos ante un “pequeño grupo de seres queridos”. No se tiene claro dónde ni cuándo ocurrió el enlace, pero Página Seis menciona que el avión privado de la cantante estuvo recientemente en Nashville. “Ya está casados”, reiteró la fuente.

Lo que sí es un hecho es que Taylor y Travis donaron cerca de 26 millones de dólares a varias organizaciones benéficas de Nueva York y otros lugares .

Algunas de las calles cercanas al Madison Square Garden ya han sido cerradas oficialmente por las autoridades locales.

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