Teresa Gutiérrez murió en brazos de Majida Issa. Así fueron sus últimos momentos

Durante más de cinco décadas, Teresa Gutiérrez se consolidó como una de las actrices más importantes de la televisión, el teatro y el cine colombiano. A lo largo de su vida, interpretó personajes inolvidables en producciones como Seguro y urgente, Te voy a enseñar a querer, Los Victorinos, Como Pedro por su casa, Señora Isabel, La maldición del paraíso, Lola calamidades, entre otras. Pero su talento no se limitó solo a la pantalla; también dejó su marca en el teatro y el cine, siendo parte de varias generaciones de actores colombianos y dejando una huella imborrable en la cultura de su país.

Teresa Gutiérrez era la mamá de los actores Miguel Varoni y María Margarita Giraldo, quienes también heredaron su talento para el arte. Además, Teresa fue abuela de la también actriz Majida Issa, una de las figuras más destacadas de la televisión colombiana en los últimos años.

¿De qué murió la actriz Teresa Gutiérrez?

La actriz murió el 9 de marzo del 2010 en su casa en Bogotá. En ese momento se dijo que su deceso se dio por causas naturales. Este fin de semana, María Margarita Giraldo, quien interpretó a doña Ruca en Vecinos, reveló en una entrevista para Expediente final detalles inéditos de la muerte de su mamá, quien tenía 81 años.

De acuerdo con su relato, su muerte ocurrió por unos malestares estomacales que Gutiérrez venía enfrentando. “A ella le daban unos malestares, que ella le decía ‘chiripiorcas’, que era vómito y diarrea y se le pasaba, pero entonces ese día le volvió a dar”.

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Fue Majida Issa, la actriz de Sin senos sí hay paraíso, quien estuvo con ella en sus últimos momentos: “Mi hermana se fue con Majida y le dijo: ‘Maji, estoy desesperada aquí en la cama. Me levanto y me da mareo y tengo el estómago muy hinchado’. Majida bajó y le dijo: ‘abuelita, ponte así como una niña chiquita en mi regazo y yo te froto la barriguita y así te reincorporas y estás tranquila, no te preocupes, no tienes que levantarte, no es obligación’”, recordó.

Minutos después, la legendaria actriz dio sus últimos suspiros: “Ese mismo día en los brazos de Majida hizo así (cerrar los ojos) porque le dolía el estómago y se fue. Majida se dio cuenta y le empezó a decir: ‘Abuelita, gracias por todo, te amamos, vete en paz’. La ayudó a irse; fue una muerte hermosísima”.

¿Cuántos hijos tuvo la actriz Teresa Gutiérrez?

La actriz tuvo dos matrimonios. Su primer esposo fue Alberto Granados, con quien tuvo dos hijos: María Margarita Giraldo, quien siguió sus pasos en el mundo de la actuación, y Luis Alberto Granados. Después, se casó con el compositor, violinista y director de orquesta argentino Américo Bellotto Varoni, con quien tuvo otros dos hijos: Ilia (o Ylia) Bellotto y Miguel Varoni, quien también se ha destacado en el mundo de la televisión con sus personajes. Así, su legado ha perdurado a través de varias generaciones, consolidando una de las dinastías artísticas más influyentes del país.