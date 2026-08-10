Terremoto en Colombia: Shakira, Marc Anthony y otros famosos enviaron mensajes de apoyo

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto generó preocupación dentro y fuera del país. Mientras las autoridades avanzan en la evaluación de las afectaciones, varias figuras de la música utilizaron sus redes sociales para enviar mensajes de solidaridad a los colombianos.

Artistas como Shakira, Enrique Bunbury, Marc Anthony, Camilo Echeverry y Sebastián Yatra se pronunciaron ante el movimiento telúrico, mientras que David Bisbal y Ninel Conde, quienes se encontraban en Bogotá, contaron en sus redes sociales cómo vivieron el momento.

Shakira y Enrique Bunbury expresaron su solidaridad con Colombia

La cantante barranquillera fue una de las primeras figuras en pronunciarse. Publicó en sus historias de Instagram un mensaje dirigido a sus compatriotas en el que manifestó su preocupación por las familias que estaban atravesando momentos de angustia.

“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, expresó inicialmente.

Shakira también hizo un llamado a la unión entre los colombianos y pidió estar atentos a las indicaciones de las autoridades para ayudar en medio de la emergencia.

Enrique Bunbury, por su parte, compartió una imagen relacionada con las afectaciones registradas en una de las regiones del país y acompañó la publicación con un mensaje para sus seguidores colombianos: “Queridos hermanos colombianos! Espero estén bien y a salvo del terrible terremoto que ha sacudido el país ¡Cuídense mucho! ¡Les tengo en el pensamiento!”

David Bisbal y Ninel Conde vivieron el terremoto desde Bogotá

El sismo también sorprendió a varios artistas que se encontraban en la capital colombiana. David Bisbal contó que había llegado a Bogotá alrededor de las 3:30 de la madrugada, procedente de Cádiz, España, y que horas después sintió el fuerte movimiento.

El español publicó en sus historias el momento de su reacción y posteriormente explicó que decidió bajar de su habitación ante la posibilidad de una réplica. “Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío”, expresó inicialmente Bisbal, quien después aseguró que todo había terminado bien y que le informaron que la situación estaba bajo control.

Ninel Conde también estaba en Bogotá cuando ocurrió el sismo. La actriz y cantante mexicana relató que se encontraba descansando en el piso 14 de un hotel junto con su sobrina y su perrita Bella.

“Es el terremoto más fuerte que he sentido en mi vida y miren que yo he vivido en la Ciudad de México”, aseguró.

Marc Anthony, Camilo y Yatra también se pronunciaron

La reacción también llegó de artistas que estaban fuera del país. Marc Anthony envió un mensaje de solidaridad a los afectados y aseguró que tenía presente a Colombia en medio de la emergencia.

Camilo, por su parte, contó que habló con amigos que vivieron el sismo y reconoció la preocupación que le produjo conocer de primera mano lo ocurrido. “Tengo un hueco en la panza después de colgar el teléfono con amigos que me contaron cómo lo vivieron. Qué susto y qué dolor”, escribió.

Mensaje de Camilo Echeverry tras el terremoto en Colombia de este 10 de agosto de 2026. Fotografía por: captura de pantalla

Sebastián Yatra también manifestó su solidaridad con quienes resultaron afectados: “Pensando en Colombia y en todos los afectados. Estamos más juntos que nunca en estos momentos”.

Así, las redes sociales se convirtieron durante las primeras horas posteriores al sismo en uno de los espacios utilizados por artistas nacionales e internacionales para expresar su preocupación por el país y acompañar, desde la distancia, a quienes vivieron el fuerte movimiento.

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