Terremoto en Venezuela: artistas usan sus redes para buscar desaparecidos y coordinar ayuda

El pasado 24 de junio, dos potentes terremotos sacudieron el norte de Venezuela y desencadenaron una de las mayores emergencias que ha enfrentado el país en las últimas décadas. La fuerza de ambos movimientos provocó el colapso de edificios, daños en carreteras, hospitales y servicios públicos, además de severas afectaciones en Caracas, La Guaira y otras regiones del país.

Mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros, el balance más reciente da cuenta de al menos 188 personas fallecidas, más de 1.500 heridos y 157 desaparecidos.

En medio de la emergencia, la tragedia también despertó una masiva ola de solidaridad. En redes sociales, artistas venezolanos y figuras internacionales aprovecharon el alcance de sus plataformas para difundir información, coordinar ayudas y apoyar a las familias afectadas.

Los artistas venezolanos que usan sus redes sociales como plataforma de ayuda tras el terremoto

En medio de la emergencia, varios artistas venezolanos decidieron utilizar el alcance de sus redes sociales para algo más que expresar solidaridad. Cantantes e influenciadores transformaron sus perfiles en espacios para conectar a personas desaparecidas con sus familiares, difundir solicitudes de ayuda y coordinar el apoyo ciudadano.

Uno de los primeros en hacerlo fue Danny Ocean, quien, junto a Lele Pons, publicó una imagen conjunta en Instagram invitando a que las personas que necesitaran asistencia inmediata dejaran sus reportes en los comentarios. Además, pidió que quienes estuvieran dispuestos a colaborar se coordinaran desde esa misma publicación y solicitó que cada mensaje incluyera direcciones específicas para facilitar la respuesta de voluntarios.

La iniciativa comenzó a recibir cientos de comentarios en pocas horas. Sin embargo, el cantante tuvo que intervenir cuando detectó publicaciones falsas o ajenas a la emergencia. A través de la caja de comentarios del posteo lanzó un contundente llamado: “No den información falsa, sean serios. Comenten si no van a ayudar con información. Respeten el espacio y el momento”.

A esa iniciativa se sumó Lasso, quien anunció que sus redes sociales están disponibles para compartir información de utilidad sobre personas desaparecidas, centros de apoyo y necesidades urgentes. El artista pidió a sus seguidores enviar únicamente datos verificados para contribuir a las labores ciudadanas de búsqueda y asistencia.

Carlos Baute también puso sus plataformas al servicio de la emergencia. El cantante venezolano ofreció amplificar mensajes de personas que buscaban familiares o requerían apoyo y alentó a sus seguidores a remitir información que pudiera ayudar a localizar desaparecidos o facilitar la llegada de ayuda humanitaria.

Otros artistas venezolanos, como Yorghaki y Joaquina, aprovecharon igualmente el alcance de sus perfiles para compartir reportes sobre personas desaparecidas, difundir información de servicio y orientar a sus comunidades digitales hacia organizaciones y campañas de apoyo para los damnificados.

La movilización por el terremoto en Venezuela también recibió el respaldo de artistas internacionales y latinoamericanos. Shakira, por ejemplo, compartió información sobre mecanismos para colaborar con organizaciones humanitarias que trabajan en las zonas afectadas, mientras que Carlos Vives, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner y Elena Rose publicaron mensajes de solidaridad con el pueblo venezolano e invitaron a apoyar las labores de asistencia.

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