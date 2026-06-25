Terremoto en Venezuela: Ricardo Montaner, Danny Ocean, Yordano y más famosos se pronuncian

Este miércoles 24 de junio se registraron dos sismos en Venezuela que dejaron decenas de personas fallecidas, heridas y miles desaparecidas. El primero tuvo su epicentro cerca de San Felipe, en el estado de Yaracuy, y el segundo, ocurrido 40 segundos después, fue más fuerte y su epicentro fue en Yumare. Se habla de una magnitud de 7,5, según el Servicio Geológico de Estados Unidos

Presentadores, cantantes y actores del vecino país se han manifestado en las redes sociales poniéndose a disposición para ayudar en cuanto sea necesario en este difícil momento del país.

Algunos se enfocan en la fe para pedir por sus compatriotas, otros en publicar los datos de personas que se encuentran desaparecidas o de los centros de ayuda. Uno de los primeros en pronunciarse fue Ricardo Montaner, quien nació en Argentina, pero pasó su infancia y juventud en Venezuela.

“Dios mío, Venezuela… Padre, protege a tu pueblo…”, escribió en su cuenta X el cantante.

El artista Danny Ocean, que participó en la inauguración del Mundial de Fútbol el pasado 11 de junio, compartió, junto a la influencer Lele Pons, un post para que más personas se unan a la ayuda.

“Lugares que necesiten asistencia inmediata peguen un grito en los comentarios. Personas que estén dispuestas a colaborar a llegarse y apoyar en lo que se necesite, coordinen en los comentarios”, se lee en el mensaje que advierte que es solo para personas que estén en el vecino país e indican que quienes respondan sean claros en sus direcciones.

El cantante ha empleado las historias temporales para publicar a los niños rescatados de la tragedia que buscan sus familiares, así como los listados de personas afectadas atendidas en hospitales.

Hijos y esposa de Ricardo Montaner se solidarizan con víctimas del terremoto

Mau Montaner también se inclinó por pedir ayuda. “Cuida a mi gente, Dios mío”, escribió el cantante.

Mientras que su hermano, Ricky, puso a disposición la fundación que como familia tienen. “@thehouseproject es nuestra fundación familiar. Nuestro trabajo en Venezuela empezó hace varios años.. pero hoy estamos todos entregados a los afectados del terremoto de ayer. Aquí para mis amigos y para los q preguntan cómo aportar. VENEZUELA NOS NECESITA. Trabajamos con gente y organizaciones locales y nos aseguramos que todo llegue adonde tiene que llegar”, escribió Ricky Montaner.

Su madre Marlene Rodríguez también ha publicado información relacionada con la ayuda. “Que nadie atraviese esta oscuridad solo”, puntualizó la esposa de Montaner”.

“Mucha Fuerza para toda Venezuela. En estos momentos me encuentro en Caracas, mi familia y yo estamos bien, Gracias a Dios. Mis pensamientos y corazón están con todos ustedes. Será una noche larga y muy difícil. Oremos, para que la naturaleza se calme, y así se puedan realizar las maniobras de rescate en las mejores condiciones posibles”, expresó en sus redes el cantante Yordano.

La actriz Gaby Spanic también se enfocó en la parte espiritual inicialmente “Dios mío santo, ten misericordia de Venezuela, Colombia, Aruba y Curazao”, expresó.

Marjorie de Sousa, Daniel Habif, Chiquinquirá Delgado, Raúl González, Gaby Espino y Coraima Torres también han abierto sus redes para reproducir contenido relacionado con la búsqueda de personas, la ayuda que se necesita y los teléfonos disponibles.

La actriz Ruddy Rodríguez, quien se encuentra en Ecuador por estos días, ha usado sus redes sociales para replicar la solicitud de ayuda no solo para el rescate de as víctimas que aún están bajo los escombros, sino información sobre desaparecidos. “Estoy ahora con ustedes en cuerpo y alma”, dijo en un conmovedor video que subió a su Instagram.

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