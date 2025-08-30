Tiktoker mexicana fue asesinada junto a su esposo y sus hijos. ¿Qué pasó?

El caso de Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en redes sociales como Esmeralda FG, ha sacudido a México y al mundo digital. La creadora de contenido, de 32 años, fue hallada sin vida junto a su esposo y sus dos hijos en Guadalajara, en un crimen que la Fiscalía de Jalisco investiga como uno de los más estremecedores de los últimos años.

La noticia se conoció el 22 de agosto de 2025, cuando vecinos de la colonia San Andrés reportaron una camioneta Ford Ranger gris abandonada en plena vía pública. Dentro del vehículo, las autoridades encontraron los cuerpos de Esmeralda, su esposo Roberto Carlos Gil Licea (36 años), y sus hijos Gael Santiago (13) y Regina (7). Días después, el 29 de agosto, la Fiscalía confirmó oficialmente la identidad de las víctimas, cerrando la incertidumbre en torno al hallazgo.

La línea de investigación

El vicefiscal ejecutivo de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, informó que los indicios apuntan a que el crimen se cometió en un taller mecánico conocido como “La Araña”, ubicado en la avenida Ejido, donde fueron encontrados casquillos y manchas de sangre. Posteriormente, los cuerpos habrían sido trasladados hasta la camioneta en la que finalmente aparecieron.

Aunque en un inicio se especuló con la posibilidad de que el asesinato estuviera relacionado con el contenido que Esmeralda compartía en TikTok, la Fiscalía estatal ha descartado esa hipótesis. La investigación se centra en las actividades comerciales de su esposo, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos y al cultivo de jitomate en Michoacán, dos giros que, según las autoridades, suelen estar en la mira del crimen organizado.

Durante las pesquisas, se detuvo a dos personas para ser interrogadas, pero al no encontrarse pruebas suficientes fueron liberadas. Horas después, algunos de ellos habrían sido secuestrados por un grupo armado, lo que complejiza aún más el panorama.

¿Quién era Esmeralda FG?

Esmeralda FG había construido su identidad digital en TikTok desde 2020, donde comenzó subiendo videos de lipsync antes de inclinarse por una estética “buchona”. Con cerca de 20 mil seguidores y más de medio millón de “me gusta”, mostraba un estilo de vida marcado por viajes, autos de lujo, moda de marcas exclusivas como Gucci, Louis Vuitton o Dior, y procedimientos estéticos.

Su contenido generaba debate: mientras unos la veían como un símbolo de aspiración, otros criticaban la apología al narcocorrido y frases provocadoras como “Ventajas de tener un novio narco”. Aun así, logró consolidar una comunidad digital que seguía cada una de sus publicaciones. La última de ellas se registró el 7 de agosto de 2025, pocos días antes de su asesinato.

¿Qué dicen los usuarios?

El crimen ha generado una fuerte conmoción no solo entre sus seguidores, sino también entre la opinión pública mexicana. Organizaciones civiles y especialistas han señalado la creciente vulnerabilidad de creadores de contenido que exhiben estilos de vida lujosos en un contexto marcado por la violencia y la inseguridad.

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco aseguró que continuará con las investigaciones hasta esclarecer el móvil y dar con los responsables. “Tenemos líneas sólidas y evidencia significativa que nos permite orientar la indagatoria hacia el entorno comercial de una de las víctimas”, señaló el vicefiscal Gutiérrez Santillán.

Una vida interrumpida

La historia de Esmeralda FG se suma a la de otras figuras del entretenimiento digital cuya vida terminó de manera abrupta. Lo que comenzó como un pasatiempo en TikTok se convirtió en una vitrina que la catapultó a la fama, pero que también la puso bajo el escrutinio público.

Hoy, su perfil permanece congelado como testimonio de una vida marcada por la ostentación y las contradicciones. El crimen que acabó con su familia sigue bajo investigación, mientras amigos, seguidores y familiares exigen justicia.