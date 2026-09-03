Tim Curry: revelan la verdadera causa de la muerte del actor de ‘It’

La muerte de Tim Curry conmocionó al mundo del cine y la televisión. El actor británico, famoso por interpretar personajes memorables como Pennywise en It y el extravagante Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, murió en su residencia de Toluca Lake, en Los Ángeles, el pasado 25 de agosto a los 80 años. Al principio, la noticia de su fallecimiento llegó con un poco de incertidumbre, ya que no se habían compartido detalles sobre las causas de su muerte. Sin embargo, unos días después, se hicieron públicos los documentos oficiales que aclararon lo que sucedió con el intérprete.

¿De qué murió Tim Curry?

Según la información oficial que salió a la luz en las últimas horas, Tim Curry falleció debido a una enfermedad de las arterias coronarias. Además, se conoció que el actor tenía un historial de salud que incluía un accidente cerebrovascular y cáncer de riñón, condiciones que se mencionaron en los documentos relacionados con su deceso.

El ictus que sufrió en el 2012 afectó a su movilidad y terminó obligándolo a utilizar una silla de ruedas. Pese a su complicado estado de salud, Tim siguió vinculado al mundo del entretenimiento, especialmente a través de trabajos de doblaje y apariciones en producciones que dejaron huella en su carrera. Sin embargo, su salud le impidió estar presente en pantalla tanto como le hubiera gustado en sus últimos años.

Tim Curry, actor británico, quien murió a los 80 años el 25 de agosto. Fotografía por: Getty Images

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¿Quién era Tim Curry?

Para millones de personas, Tim Curry siempre será recordado como Pennywise, el escalofriante payaso que dio vida en la adaptación televisiva de 1990 de la novela It, escrita por Stephen King. Su actuación transformó al personaje en uno de los villanos más recordados de la historia de la televisión. Con su sonrisa perturbadora, una voz inconfundible y una capacidad asombrosa para pasar de lo cómico a lo aterrador en un abrir y cerrar de ojos, Curry dejó una huella que impactó a toda una generación.

Sin embargo, su carrera abarcó mucho más que el terror. El actor forjó una trayectoria de varias décadas en cine, televisión y teatro, ganándose el reconocimiento mundial gracias a personajes que eran completamente distintos entre sí. Entre sus trabajos más icónicos se encuentran The Rocky Horror Picture Show, Clue, Legend, Annie, Home Alone 2: Lost in New York y Muppet Treasure Island, además de una destacada carrera como