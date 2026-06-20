Tini se pronunció tras declaraciones de Greeicy sobre su vida sentimental con Mike Bahía

Esta semana fueron tendencia unas declaraciones de Greeicy Rendón en entrevista con el creador de contenido Andoni Valgardi. Allí, la artista caleña confesó, entre lágrimas, que su relación con Mike Bahía había llegado a su fin. Lo que más llamó la atención de los clips que se viralizaron rápidamente en redes sociales, fue que la cantante aseguró que, supuestamente, estaba en una relación amorosa con otra persona, específicamente con otra mujer: Tini Stoessel. “De un tiempo para acá conocí a un par de amigas con las que viajamos, son mis amiguitas de toda la vida y no sé por qué empecé a tener una afinidad más allá con una de las chicas y empecé a sentir... puede que esté confundida”, dijo.

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No obstante, todo se trató de una puesta en escena previamente preparada con el influencer para el desarrollo del pódcast, por lo que la realidad de esas declaraciones es que no fueron ciertas. Greeicy y Mike continúan juntos como parejas y padres de Kai. El objetivo era mostrar cómo los contenidos virales pueden influir y cómo un pequeño fragmento sacado de contexto puede transformarse en una noticia en cuestión de segundos.

¿Qué dijo Tini Stoessel tras las declaraciones de Greeicy Rendón?

Después de que el video se volviera viral, Tini decidió salir al paso y aclarar cualquier malentendido. La cantante argentina compartió un mensaje lleno de cariño para Greeicy, dejando en claro que entre ellas hay una amistad sólida y que no hay nada romántico detrás de los rumores que han estado circulando en internet. Su respuesta fue breve, pero lo suficientemente contundente para mostrar la cercanía que han cultivado a lo largo de los años.

A través de redes sociales, Tini escribió: “El resultado estuvo bien. TE AMOOO”, dejando claro que se tomó la situación con humor. La amistad entre estas dos artistas no es algo nuevo. De hecho, han trabajado juntas en el pasado y han compartido escenarios y proyectos en la industria latina. Su buena relación ha sido evidente en redes sociales y en varias apariciones públicas, por lo que muchos de sus seguidores rápidamente comprendieron que la supuesta historia de amor era solo parte de una dinámica de entretenimiento.

Mike Bahía, por su parte, también se hizo notar en medio de todo el revuelo mediático. El cantante compartió contenido en sus redes sociales junto a un mensaje que muchos vieron como una señal de que su relación con Greeicy sigue más sólida que nunca.