Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casan: así fue el anuncio y esto se sabe de la boda

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirmaron que se casarán. La cantante argentina hizo oficial la noticia con una publicación en la que mostró el anillo y compartió imágenes de los primeros preparativos para la celebración.

El anuncio llega después de una historia marcada por una separación y una posterior reconciliación. La pareja, que comenzó su romance en 2022, retomó su relación en 2025 y desde entonces ha vuelto a mostrarse en distintos momentos. Ahora, ambos avanzan hacia el altar, aunque todavía hay detalles de la ceremonia que no han sido confirmados.

Esto se sabe de la boda de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

La artista contó la noticia a través de un video publicado en Instagram, en el que documentó su viaje a París para comenzar el proceso de creación de su vestido de novia. Allí realizó una primera prueba de vestuario con el diseñador Ludovic de Saint Sernin y mostró el anillo de compromiso que lleva en su mano.

Tini Stoessel acompañó las imágenes con un mensaje en el que aseguró que un sueño que había imaginado muchas veces comenzó a hacerse realidad junto al amor de su vida. Rodrigo de Paul, por su parte, reaccionó a la publicación y expresó su ilusión por el día de la boda.

Por ahora, la pareja no ha contado públicamente cómo fue exactamente la propuesta de matrimonio, por lo que ese detalle todavía permanece en reserva.

¿Cuándo y dónde se casan Tini Stoessel y Rodrigo de Paul?

La fecha que ha circulado para el enlace es el 19 de diciembre de 2026. El dato fue revelado en julio por Susana Giménez, una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, durante una conversación con el presentador Marley en el programa ‘Por el Mundo’. La conductora aseguró al aire que Tini y De Paul se casarían ese día, aunque hasta entonces ninguno de los dos había confirmado públicamente la fecha.

También se ha mencionado como escenario de la celebración El Dok Haras, un exclusivo predio para eventos ubicado en Exaltación de la Cruz, un municipio de la provincia de Buenos Aires, Argentina, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

Cabe recordar que El Dok Haras ya ha sido elegido para bodas de otras figuras del espectáculo argentino, entre ellas Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala. Sin embargo, tanto la fecha como el lugar continúan siendo datos difundidos por terceros y no han sido confirmados oficialmente por la pareja.

Un repaso por la historia de amor de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

La pareja hizo pública su relación en 2022, después de varios meses de rumores sobre un romance que se robó los titulares de la prensa argentina. La relación estuvo en el centro de la atención mediática desde sus primeros meses, no solo por la popularidad internacional de la cantante y el futbolista, sino también porque ambos llegaron a la relación después de vínculos sentimentales muy seguidos por el público. En el caso de Tini, venía de terminar su noviazgo con el colombiano Sebastián Yatra, con quien mantuvo una relación entre 2019 y 2020.

En agosto de 2023, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sorprendieron con el anuncio de su ruptura. En ese momento, ambos aseguraron que la decisión había sido tomada de común acuerdo y mantuvieron un tono afectuoso al referirse al otro. Durante los meses siguientes siguieron caminos separados, hasta que en 2025 comenzaron a aparecer nuevamente señales de un acercamiento.

Finalmente, la reconciliación quedó expuesta públicamente con fotografías y apariciones juntos, dando paso a una nueva etapa de la relación que ahora los lleva hacia el matrimonio.

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