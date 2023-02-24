Tokischa posa casi desnuda en una iglesia y genera polémica: “Dios me ama como soy”

La cantante y compositora dominicana Tokischa sorprendió a sus más de tres millones de seguidores de Instagram al publicar imágenes de un cortometraje logrado en España.

Tal vez las instantáneas no hubieran generador tanto revuelo de no ser porque algunas de ellas se tomaron en la iglesia San Sebastián de España, algo que la misma artista confirmó en el texto que publicó con la novedad.

En las fotos, reveladas este pasado Viernes Santo, Tokischa aparece ligera de ropas y en sensuales poses que no fueron del gusto de todos los cibernautas.

Aunque algunos elogiaron a la dominicana de 30 años que ha hecho colaboraciones musicales con J Balvin, Madonna y Rosalía, otros se pronunciaron en contra de las imágenes.

En respuesta al post de la artista se leyeron comentarios como: "oki mi amor te amo … pero la casa de Dios se respeta"; “Si Tokisha pero tampoco faltarle el Respeto así A Dios”; “Eso da pena”; “Ya no hay respeto”; “Qué falta de respeto”; “Una cosa es usted creer lo que quiera y otra es respetar las creencias y religiones de los demás , yo no soy católico pero eso es una falta de respeto a una creencia, ve a la India y falta el respeto a una religión de esa manera”, entre otros.

No es la primera vez que Tokischa Altagracia Peralta, nombre completo de la cantante urbana, se ve envuelta en la polémica. Recordemos que en el 2021 el tema y video de Perra, en colaboración con J Balvin, donde se veía encadenada no gozó de la simpatía de miles de seguidores, sin que fue calificada por racismo y misoginia. por lo cual la canción salió del mercado y por supuesto, también el clip.

“Mi relación es con Dios, no con la religión”, dice Tokischa

Volviendo a las más recientes imágenes, la también modelo escribió en sus redes: “Grabamos parte del cortometraje “NO MARGINE” dirigida por Karim Coppola, en una iglesia en San Sebastián, España. Fue una experiencia única, una historia con tanta vulnerabilidad y significado, espero que la disfruten esta disponible en Yutu”.

Luego y de repente anticipando la polémica dijo: “Mi relación es con Dios no con la religión, Dios me acepta como soy, me creó, no me juzga, me permite aprender de mis errores y encontrar la verdad por mi misma, es Amor, puro, incondicional, si nos hizo a su imagen y semejanza es porque nos hizo creadores, nunca entiendo el dicho ‘Dios ven pronto’ a mi entender Dios nunca se ha ido, está presente en cada célula de mi cuerpo, en el aire que respiro, en la risa inocente de los niños, en la mirada de los ancianos, en el corazón de las madres, y en mi lugar favorito; la naturaleza, pero ustedes creen que solo está en la iglesia".

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