Tom Cruise, Robbie Williams, Laura Pausini y más famosos que estarán en clausura del Mundial

Este domingo 19 de julio culminará el Mundial de Fútbol. Será en Nueva Jersey donde no solo se celebrará el partido de la final, sino la clausura del evento, que en esta oportunidad tuvo como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo al anuncio de la FIFA de este martes 14, la cantante Jennifer Hudson, ganadora de los EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony) -los cuatro premios principales del entretenimiento estadounidense-, interpretará una versión “especial” del himno nacional de Estados Unidos, anunció la FIFA en un comunicado este martes.

Hasta ahora, el himno de los Estados Unidos ha sonado en todos los partidos del Mundial en el MetLife Stadium, aunque alrededor de una hora antes de los partidos, a diferencia de los instantes previos de los encuentros en el deporte estadounidense.

Día, hora y lugar de la final de la Copa Mundo 2026

La ceremonia de clausura será a las 13:30 hora local (17:30 GMT), 90 minutos antes del inicio de la final, a las 15:00 hora local (19:00 GMT).

También se confirmó que Tom Cruise, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini, la artista Nicole Scherzinger o el ‘streamer’ IShowSpeed participarán en la ceremonia de clausura en MetLife Stadium de la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

También trascendió que el espectáculo que servirá para cerrar el Mundial estará producido en colaboración con la empresa italiana de administración de eventos Balich Wonder Studio y, aunque la FIFA no ha concretado cómo será, destacará “la pasión, la emoción y el carácter global” del torneo.

A principio del torneo, la ceremonia de apertura agrupó en México nombres como Shakira, los mexicanos Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, el venezolano Danny Ocean, el colombiano J Balvin, Tyla y los grupos Maná y Los Ángeles Azules.

En Estados Unidos actuaron Katy Perry, la sensación coreana LISA, la brasileña Anitta, el rapero Future y el productor DJ Sanjoy, mientras que en Canadá participaron Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, la banda de rock Rush, Nelly Furtado y el grupo de hip-hop The Halluci Nation.

La FIFA tiene previsto también un espectáculo musical en el descanso por primera vez en la historia del torneo, en el que actuarán la colombiana Shakira, Madonna, el grupo surcoreano de K-Pop BTS, Justin Bieber, el venezolano Gustavo Dudamel, Burna Boy, el coro PS22 y Coldplay.

El espectáculo del descanso, propio del deporte estadounidense y mundialmente famoso por la Super Bowl de fútbol americano, hará que el de la final del Mundial dure más de los 15 minutos reglamentarios.

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