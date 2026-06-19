Tom Holland confirmó que se casó con Zendaya. ¿Qué dijo el actor de Spiderman de la actriz?

EL próximo 29 de julio llega a las pantallas de cine de todo el mundo la película 'Spider-Man: Brand New Day’, del MCU. La historia del arácnido personificado por el británico Tom Holland, que seguirá salvando vidas y sí es preciso al mundo entero, pero que ahora se enfrenta a la más absoluta soledad, ya que nadie recuerda a Peter Parker es una de las más esperadas de la temporada.

Entre tanto y como suele suceder, sus estelares están de promoción hablando de la cinta y de la experiencia de trabajar en la misma.

En medio de esta promoción, Tom Holland y Zendaya, su coestrella y novia, asistieron a medios como el programa ‘El hormiguero’, en España. El actor de 30 años también concedió una entrevista a la publicación británica Esquire, donde terminó reconociendo, como se había rumorado por meses, que se casó con su compañera de set de 29 años.

Tom Holland y Zendaya se casaron en secreto

“Encontré a mi persona. Ella es mi mejor amiga y soy más feliz que nunca cuando estoy con ella”, dijo el actor que no quiso entrar en detalles sobre la boda.

Todo se originó cuando el periodista de la publicación le indagó a Holland por las fotos de la boda generadas por IA y de cómo su abuela lo llamó para comentarlas. La revista quiso ahondar en la opinión de los demás familiares que supuestamente se sorprendieron al verse en una reunión que no habría existido, pero Holland respondió. “No, porque todos estaban allí”, refiriéndose a que en efecto las fotos que se pensaban eran creación de la IA fueron reales y hubo boda. Cuando el entrevistador quiso más detalles de la boda secreta, el actor dijo: “Eso es todo lo que vas a saber al respecto”.

Tom y Zendaya han trabajado juntos en cinco películas del universo y el artista admitió la carga que puede representar trabajar con la pareja, no obstante: “Nuestro trabajo puede presentar situaciones muy estresantes y es realmente bonito contar con una relación sólida que resista el paso del tiempo”, dijo en la charla.

“Podemos apoyarnos mutuamente de formas que solo nosotros podemos, porque solo nosotros entendemos realmente cómo es vivir esta vida, y creo que eso es un auténtico lujo, porque simplemente no entiendo cómo podría tener algo así con nadie más. Así que, en mi caso, he encontrado a mi media naranja”, puntualizó el actor.

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