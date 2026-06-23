Tom Holland y la dura batalla que vivió por su adicción al alcohol: “Me asustó mucho”

Tom Holland se ha convertido en una de las figuras más destacadas de Hollywood, gracias a su participación en exitosas películas como Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: No Way Home y Uncharted. Sin embargo, detrás de su exitosa carrera, el actor británico enfrentó una dura batalla personal relacionada con el alcohol. Años más tarde, decidió abrirse sobre esa etapa de su vida, revelando que llegó a sentirse como un “esclavo” de la bebida y que el proceso para dejarla fue muy complicado.

Así fue la lucha de Tom Holland para dejar el alcohol

Holland compartió que todo empezó cuando tomó la decisión de dejar el alcohol por un mes, como parte del famoso reto de enero llamado “Dry January”. Pero lo que comenzó como un simple desafío se transformó en una experiencia reveladora. “Lo que podía pensar era en tomar una copa... Me asustó mucho. Pensé: Vaya, tal vez tengo un pequeño problema con el alcohol”.

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El actor confesó que los primeros meses de su abstinencia fueron desafiantes. Reveló que se dio cuenta de que gran parte de su vida social giraba en torno al alcohol, lo que complicó aún más su proceso de dejarlo. “Sentía que no podía socializar. Sentía que no podía ir al pub a tomarme un refresco de lima. No podía salir a cenar. Lo estaba pasando realmente muy mal. Simplemente me dije a mí mismo: ‘¿Por qué? ¿Por qué soy esclavo de esta bebida? ¿Por qué estoy tan obsesionado con la idea de tomar esta bebida?’“.

Tom Holland interpretó a Spider-Man. EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI Fotografía por: RICCARDO ANTIMIANI

A medida que pasaban los meses, Holland empezó a notar cambios notables en su salud, tanto física como mental. El actor compartió que la claridad mental y la paz emocional fueron algunos de los beneficios más destacados que vivió después de dejar el alcohol. “Las cosas que salían mal en el set, que normalmente me sacaban de quicio, podía tomármelas con calma. Tenía mucha más claridad mental. Me sentía más sano, me sentía en mejor forma. Me alegra decirlo: definitivamente era adicto al alcohol. No lo oculto en absoluto".

Además, el actor ha comentado que, al compartir su experiencia, su intención es ayudar a quienes estén pasando por situaciones parecidas. Además, ha sido muy claro al afirmar que no oculta su pasado y que admite haber desarrollado esta adicción. Su testimonio ha captado la atención de muchos, ya que desafía la imagen perfecta que a menudo se tiene de las celebridades y revela una realidad más complicada detrás del éxito: la batalla con hábitos que para muchos se ha vuelto difícil de manejar.