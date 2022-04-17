Tras rehabilitación, Britney Spears anuncia que quiere volver a ser madre

Hace cinco años que Britney Spears quedó libre de la estricta tutela legal ejercida por su padre. Posteriormente, vino la reconciliación con sus hijos Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19, a quienes tuvo durante su relación con Kevin Federline.

No obstante, los últimos tiempos no han sido fáciles para la denominada princesa del pop. A principios de marzo pasado fue sorprendida en la autopista 101 de California, por la Patrulla de Caminos de California, conduciendo de forma errática, al parecer bajo efectos de una combinación de sustancias y alcohol. Tras ser detenida, ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación.

Britney Spears mostró una guitarra que compró pensando en ser mamá por tercera vez

Ahora luego de superar esa etapa y aprovechando la conmemoración del Dia del padre, Spears sorprende con un mensaje en sus redes sociales donde expresa que le gustaría volver a ser madre.

La cantante de 44 años compartió un video en el que aparece bailando con una pequeña guitarra, acompañado de un sorpresivo texto: “Compré esta guitarra en México con la esperanza de que algún día pueda tener otro bebé”.

Pese a que desactivó los comentarios del post y luego lo eliminó, algunos cibernautas y medios digitales alcanzaron a capturarlo generando así una noticia alrededor de la artista que según añaden fuentes cercanas a ella, está viviendo un momento más tranquilo en su vida.

Justamente son sus dos hijos, de quien estuvo distanciada por años debido a sus conflictos, se han convertido en un apoyo fundamental para su proceso de recuperación. Habrían sido ellos el motor principal para que Spears entrara voluntariamente en rehabilitación decidida a dejar las sustancias, ya que ellos dos le pidieron trabajar para estar bien y poder disfrutar en familia.

De momento, los medios estadounidenses registran que la princesa del pop está entusiasta con el nuevo periodo que empieza en su vida. Para complementar el tratamiento que recibió por varias semanas ahora recibe terapia psicológica y acudiría a sesiones adicionales.

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