TV Azteca entra en reestructuración: el gigante de la televisión busca evitar la quiebra

Esta decisión representa uno de los momentos más complicados en la historia de uno de los principales medios de comunicación del país azteca, que ha sido un pilar fundamental de la televisión abierta en el país durante más de treinta años.

¿Qué pasó con TV Azteca?

El canal inició oficialmente un proceso de concurso mercantil. Este mecanismo legal está diseñado para ayudar a reestructurar sus deudas y prevenir una posible quiebra.

Una jueza federal dio luz verde a la medida, después de que la propia empresa pidiera acogerse de manera voluntaria al procedimiento. Así, se inicia una fase de conciliación en la que TV Azteca intentará llegar a acuerdos con sus acreedores, todo bajo la supervisión de un conciliador que será designado por las autoridades judiciales. Durante este tiempo, el canal podrá seguir operando con normalidad mientras trabaja en la reestructuración de sus obligaciones financieras.

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En un comunicado, TV Azteca afirmó que este proceso ayudará a reforzar su estructura financiera y asegurar que sus operaciones sigan funcionando sin problemas, mientras se encarga de reorganizar sus deudas de manera ordenada. “Esta resolución marca el inicio formal del proceso previsto en la Ley de Concursos Mercantiles y permitirá avanzar en la reorganización ordenada de los pasivos de la empresa, preservando la continuidad de sus operaciones y fortaleciendo su posición financiera de largo plazo”.

De acuerdo con el último dato público de la empresa, en septiembre de 2022, su deuda ascendía a 9,800 millones de pesos. 8,100 estaban sujetos a un proceso de reestructuración. De igual manera, desde el 2023 el canal estaría en un litigio internacional con fondos de inversión de Estados Unidos que exigen que se declare en bancarrota por falta de pago de bonos que suman 63.3 millones de dólares.

Los programas icónicos de TV Azteca

En más de 30 años desde su creación, la cadena de televisión ha emitido una serie de programas que han dejado huella en la industria. Las transmisiones comenzaron el 2 de agosto de 1993 y desde entonces se convirtió en uno de los canales más importantes de México. Entre las producciones más destacadas, se encuentran: