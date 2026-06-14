Udi Neco: historia, rostro real y más del hincha cuyo aspecto se volvió viral en el Mundial

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo ha dejado momentos memorables dentro de las canchas. Entre los miles de aficionados que han llegado a las distintas sedes del torneo, un hincha en particular se ha robado buena parte de la atención en las tribunas debido a su llamativa apariencia: el rostro completamente cubierto de pintura negra, una larga barba blanca y una imagen que para muchos espectadores resultó tan impactante como misteriosa.

Se trata de Udi Neco, un aficionado turco que se volvió viral en redes sociales después de que las cámaras de televisión lo enfocaran durante el partido entre Turquía y Australia, disputado el pasado 13 de junio. En cuestión de horas, fotografías y videos de su aspecto comenzaron a circular por plataformas digitales de todo el mundo, generando preguntas sobre su identidad y el significado de su singular caracterización.

¿Quién es Udi Neco?

Aunque para gran parte del público internacional su aparición fue una novedad, en Turquía es una figura ampliamente conocida. Su verdadero nombre es Necdet Ölçerman y desde hace años es considerado uno de los aficionados más reconocibles del fútbol turco, especialmente por su apoyo incondicional al club Beşiktaş y a la selección nacional.

De acuerdo con medios turcos, el apodo de Udi Neco lo acompaña desde hace años dentro del ambiente futbolero. “Neco” es una forma coloquial de su nombre, Necdet, mientras que “Udi” es un término utilizado en Turquía para referirse a quienes interpretan el ud, un tradicional instrumento de cuerda muy popular en la región.

Su presencia es habitual en las tribunas y suele llamar la atención por la caracterización que ha convertido en su sello personal. Sin embargo, lejos de ser un disfraz improvisado para el Mundial, la imagen que hoy sorprende a millones de personas forma parte de una identidad que ha construido durante años.

La pintura negra que cubre el rostro de Udi Neco y los detalles blancos que resaltan su cabello y barba están relacionados con los colores tradicionales de Beşiktaş, uno de los clubes más populares y laureados de Turquía.

Este es el rostro real de Udi Neco. La imagen corresponde a su foto de perfil en Instagram. Fotografía por: Instagram @udi_neco

Las publicaciones de medios locales también señalan que la vida profesional de Necdet Ölçerman estuvo alejada del fútbol. Antes de convertirse en un personaje reconocido entre los aficionados, formó parte de la Gendarmería turca y posteriormente trabajó en el sector de la joyería. Sin embargo, fue su pasión por el deporte la que terminó dándole notoriedad pública.

Aunque Turquía cayó derrotada frente a Australia en su debut mundialista, Udi Neco consiguió algo que pocos aficionados logran en una Copa del Mundo: convertirse en uno de los personajes más comentados del torneo sin haber disputado un solo minuto.

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