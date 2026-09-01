Vanessa de la Torre anuncia su regreso a la televisión: “Plena y lista”

“Llegó el momento de despedirme. Todo en la vida comienza y todo en la vida también termina. Lo importante es terminar con el corazón pleno”, dijo Vanessa de la Torre a comienzos de agosto pasado en sus redes sociales y enseguida contó que recibió una oferta que no esperaba y aceptó.

“Hace unos días recibí una llamada inesperada, la verdad es esa, que me cambió la manera de entender, por lo menos, mi presente como periodista. Acepté una oferta que me tiene muy, muy feliz, porque además voy a poder seguir haciendo lo que me gusta, que es estar con la gente. El periodismo es por la gente y para la gente”.

Los rumores sobre el nuevo destino profesional de La Torre comenzaron a surgir. Se especuló con que iba para RTVC; también se dijo que estaría en ‘Noticias RCN’, pero ninguna de estas dos informaciones se confirmó.

De hecho, Vea se comunicó con Vanessa hace dos semanas para indagar cuál versión era correcta, pero ella no dio mayor información y solo se limitó a decir que no había mucho que contar, en ese momento.

“Uno de los retos más espectaculares de mi vida”, Vanessa de la Torre

Luego de un viaje a Buenos Aires, donde la periodista se tomó unos días de descanso donde se vio con algunas amigas de hace tiempo, la comunicadora volvió a referirse a su futuro laboral en su cuenta de Instagram.

“Ya estoy en mi Bogotá amada, plena y lista para uno de los retos más espectaculares de mi vida. Regreso a la televisión”, escribió en el texto de la publicación en la que compartió los momentos en la capital argentina y confirmando así su regreso a la pantalla. Recordemos que Vanessa se desempeñó como presentadora en ‘Noticias Caracol’ por varios años.

También anticipó que seguirá al aire en la radio: “seguiré haciendo radio y contando con mi pasión desbordada por el periodismo, todo eso que necesitamos saber. Buscando respuestas, porque mi curiosidad es infinita y mi amor por el mundo, por la gente, por lo que me mueve y me inspira, también”.

Quisimos saber más detalles sobre este regreso, pero la vallecaucana prefirió el hermetismo y solo mencionó: “Regreso a la TV y sigo en radio”.

Vanessa es comunicadora Social de la Universidad Javeriana, de Bogotá, con maestría en la Universidad de GeorgeTown, de Washington D. C. Estuvo ejerciendo el periodismo en Estados Unidos en CNN y como corresponsal de distintos medios latinoamericanos como ‘Noticias Caracol’ y ‘La W’.

Regresó al país hace 15 años para incorporarse al canal Caracol como presentadora del informativo. Paralelamente fue parte de Blu Radio. Luego pasó a Caracol Radio, donde estuvo hasta hace un mes.

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