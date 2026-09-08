Variel Sánchez, Sara Corrales y otros famosos que participaron en el ‘trend’ de los años 80

Las redes sociales parecen haber viajado cuatro décadas atrás. Desde el pasado 5 de septiembre, Instagram comenzó a llenarse de fotografías que parecen sacadas de álbumes familiares, revistas antiguas o estudios fotográficos de los años 80. La particularidad es que muchas de esas imágenes no son recuerdos reales: fueron creadas con inteligencia artificial.

La tendencia consiste en tomar una fotografía actual y pedirle a una herramienta de IA que imagine cómo se vería esa misma persona durante aquella década. El rostro y la identidad se mantienen como referencia, mientras la tecnología modifica elementos como el cabello, la ropa, el maquillaje, los accesorios, la iluminación y el escenario.

El resultado busca recrear la estética de las fotografías de los años 80, incluso con detalles que recuerdan a las cámaras análogas.

¿Cómo nació la tendencia de los años 80?

Aunque no existe un creador al que se le pueda atribuir el origen del fenómeno, las publicaciones comenzaron a multiplicarse entre el 5 y el 7 de septiembre. Instagram se convirtió en uno de los principales espacios para compartir los resultados, especialmente mediante historias y dinámicas como ‘Añade el tuyo’, que permiten que una persona invite a sus seguidores a participar.

La facilidad para generar las imágenes también ayudó a que la tendencia se expandiera rápidamente. Basta con cargar una fotografía y escribir una instrucción para pedirle a la inteligencia artificial que transporte a la persona a los años 80.

La dinámica comenzó a ganar fuerza en distintos países de Latinoamérica y, en cuestión de días, las redes sociales se llenaron de versiones de usuarios que quisieron descubrir cómo habrían lucido en una época marcada por los colores llamativos, particulares peinados, las hombreras y una estética que volvió a despertar nostalgia entre varias generaciones.

Los famosos en Colombia que participaron de la tendencia de los años 80

Colombia tampoco se quedó por fuera de esta fiebre. Varias figuras de la televisión, la música y el entretenimiento se sumaron a la dinámica y compartieron sus propias versiones ochenteras. Entre ellos aparecen la cantante Ana del Castillo; las actrices Johanna Fadul, Sara Corrales, Diana Hoyos, Natalia Durán y Valentina Lizcano; los actores Juan Pablo Llano, Juan Fernando Sánchez, Camilo Trujillo y Mauricio Mejía; el presentador Esteban Hernández; el cantante vallenato Rafa Pérez y la presentadora Marina Granziera.

Uno de los casos que llamó la atención fue el de Variel Sánchez, quien recreó una fotografía junto a su esposa, la actriz Estefanía Godoy, y sus dos hijos, imaginando a toda la familia en la década de los 80. Incluso Caracol Televisión se sumó al fenómeno con una particular versión de Aurelio Cheveroni.

De izquierda a derecha, en la primera fila: Johanna Fadul, Camilo Trujillo, Diana Hoyos, Esteban Hernández y Rafa Pérez; en la segunda fila: Natalia Durán, Marina Granziera, Mauricio Mejía, Valentina Lizcano y Aurelio Cheveroni. Fotografía por: Captura de pantalla Instagram

Así, una tendencia que comenzó a circular en redes durante los primeros días de septiembre convirtió a la inteligencia artificial en una especie de máquina del tiempo digital. Por unos días, las fotografías de los usuarios dejaron de mostrar cómo lucen hoy para imaginar una versión de ellos mismos en una década que, aunque ya quedó atrás, volvió a instalarse en las redes sociales.

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