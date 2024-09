Varoni confiesa por qué su matrimonio con Cathy Siachoque funcionó y el primero no

Miguel Varoni y Catherine Siachoque llevan 28 años de casados y conforman una de las parejas más admiradas del entretenimiento latinoamericano.

La historia de amor de esta matrimonio, que está radicado en Estados Unidos desde hace 21 años, comenzó cuando Varoni vio a Cathy por primera vez, a bordo de un avión que los llevaría a la costa colombiana a grabar Las Juanas, la novela en la que los dos trabajaron. Él ha admitido en varias entrevistas que desde que la vio, quiso conquistarla y así poco a poco, con el transcurso de las grabaciones se fueron enamorando.

También hay que decir que en principio, los medios no le vieron mucho futuro a la relación, ya que Miguel venía de un primer matrimonio con la actriz Patricia Ércole, con quien duró menos de dos años casado, y otro romance, muy sonado, con la actriz Aura Cristina Geithner.

Miguel Varoni revela cómo su matrimonio funciona, pese al tiempo

En una reciente charla con el venezolano Alejandro Chaban, Varoni habló de su matrimonio y la manera en que ha prevalecido a lo largo del tiempo. “Tengo un matrimonio de 28 años y ha sido un matrimonio absolutamente espectacular… hemos tenido cosas fuertes que nos han pasado a los dos no en la pareja, sino de fuera, nos han pasado a los dos noticias, muertes, cosas duras que llegan y hacen que nos toque unirnos… Y esas crisis lo que han hecho es unirnos más… Nos ha hecho reinventarnos como pareja muchas veces y hemos estado muy agradecidos con eso”.

Patricia Ercole y Miguel Varoni se casaron en 1991. En 1993 se separaron Fotografía por: Tomada de facebook

Varoni también refirió que lastimosamente las uniones de hoy en día no duran. “Con Cathy hablamos (de que) los matrimonios ahora no duran… la gente se separa muy rápido, al año año y medio, (dicen) ‘oye no funcionó, ya se acabó’… La gente que sabe mi historias sabe que mi primer matrimonio duró año y medio y me pasó un poco eso… Eso me da la posibilidad de decir cosas como eso”, mencionó Varoni admitiendo que hoy reconoce por que su unión con Ércole fue tan corta.

“Yo le echo la culpa a mi esposa”, Miguel Varoni

Fue cuando el entrevistador lo interrogó sobre a qué atribuía entonces su éxito marital con Siachoque.

“Yo le echo la culpa a mi esposa, a Cathy, no es que mi primera esposa lo haya hecho mal, yo no estaba listo, siempre he dicho que mi primer matrimonio no funcionó por culpa mía… En este segundo he estado más listo”, dijo el también director y productor que le da el mayor crédito a su esposa, Cathy: “Ha sido una esposa única, perfecta, gracias a ella estoy donde estoy, ella me ha llevado, ha hecho que yo sea lo que soy…alguien que a uno lo lleva, lo sube. Ella me ha hecho, subido, me ha reinventado mil veces…”.

