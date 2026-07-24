Velada del año 6: a qué hora pelea La Parce, Fernanfloo, Plex, Roro y dónde ver en vivo

La Velada del año es uno de los eventos masivos de boxeo más importantes del mundo digital organizado por Ibai Llanos desde el 2021, donde creadores de contenido, streamers y demás personalidades de las redes sociales se enfrentan en el ring acompañados de actuaciones musicales de primer nivel.

Su popularidad se debe a la combinación de deporte, música y entretenimiento digital en un solo evento, logrando romper récords de audiencia en Twitch en varias ediciones consecutivas. En la quinta edición, que tuvo lugar en 2025 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, más de 80,000 personas se dieron cita y se alcanzó un pico de alrededor de 10.8 millones de espectadores simultáneos durante la transmisión en vivo, convirtiéndose en una de las emisiones más vistas en la historia de la plataforma.

¿Cuándo es la Velada del año 6 y dónde se puede ver en vivo?

La sexta edición se llevará a cabo este sábado 25 de julio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. El evento está programado para comenzar a las 7:00 p. m. (hora peninsular española) y, como ha sido costumbre, se extenderá hasta la madrugada.

Para quienes no puedan asistir de manera presencial, el evento será transmitido de manera gratuita a través de los canales oficiales del streamer Ibai Llanos en Twitch y YouTube. También por TikTok Live, donde se mostrarán algunos de los momentos más significativos de la noche.

Horario de La Velada del año 6: estas son las peleas de esta edición

En esta edición, se llevarán a cabo 10 combates, 5 masculinos y 5 femeninos

Primer combate: 7:45 p. m. Edu Aguirre vs. Gastón Edul.

Segundo combate: 8:10 p. m. aprox. Fabiana Sevillana vs. La Parce.

Tercer combate: 8:40 p. m. aprox. Clersss vs. Natalia MX.

Cuarto combate: 9:10 p. m. aprox. Lit Killah vs. Kidd Keo.

Quinto combate: 9:45 p. m. aprox. Alondrissa vs. Angie Velasco.

Sexto combate: 10:25 p. m. aprox. ViruZz vs. Gero Arias.

Séptimo combate: 11:00 p. m. aprox. Roro vs. Samy Rivers.

Octavo combate: 11:40 p. m. aprox. Marta Díaz vs. Tatiana Kaer.

Noveno combate: 12:30 p. m. aprox. Plex vs. Fernanfloo.

Décimo combate: 1:30 a. m.: TheGrefg vs. Illojuan (pelea estelar).

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Con el cronograma oficial solo están confirmadas dos horas exactas: el primer combate (7:45 p. m.) y la pelea estelar (1:30 a. m.). Los demás son estimaciones basadas en la duración habitual de los combates y las pausas del espectáculo.

Artistas confirmados para La velada del año 6

Entre los combates, varios artistas realizarán sus presentaciones musicales para amenizar la velada. Los cantanes confirmados son:

Yandel

Anuel

Bad Gyal

Juanes

La Pantera y Lucho RK

Ibai reveló que, además de ellos, el evento contará con otros cinco invitados que no revelará sino hasta el momento de su actuación. “Algunos saldrán con los boxeadores en la salida y otros vendrán de sorpresa a Sevilla”, dijo.