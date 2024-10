Vetto Gálvez: el actor que cantó el himno de Colombia en partido contra Chile

El pasado martes, se llevó a cabo el partido de Colombia Vs. Chile en la décima fecha de las eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde el equipo liderado por Néstor Lorenzo venció a su rival con un contundente marcador de 4-0.

Una de las sorpresas del encuentro fue que la ‘tricolor’ vistió una nueva camiseta, con la que quisieron rendirle homenaje a la primera que lució la Selección en 1945.

¿Quién es Vetto Gálvez, el cantante que interpretó el himno de Colombia?

Aunque las miradas estaban puestas en los jugadores, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Vetto Gálvez interpretó el himno de Colombia, minutos antes que arrancara el encuentro. “Muy feliz de haber sido escogido para cantar hoy el himno nacional de Colombia en el partido. Será un gran honor para mí y más que lo haré en mi tierra Barranquilla. Más feliz no podría estar”, escribió el artista en su cuenta de X.

A raíz de su presentación, muchos internautas se han estado preguntando quién es él. Vetto se ha desempeñado como cantante vallenato y actor. Nacido en Barranquilla el 30 de enero de 1979.

A su corta edad inició en el mundo artístico recitando poesía en las tiendas locales. Su primer álbum musical lo tituló Bésame y el segundo Mírame fijamente. Entre otras de sus canciones más conocidas, se encuentran: El mejoral, La muerte de Abel Antonio, Los novios.

Hizo parte del dúo Gusi & Beto y, además, en su faceta como actor participó en producciones como Oye bonita, Chepe fortuna, donde interpretó a ‘El Bellaco’ y La costeña y el cachaco.

Vetto Gálvez desató críticas por su interpretación del himno nacional

Aunque tiene una amplia trayectoria en el mundo artístico, muchos no lo conocían, solo hasta ahora. Al terminar su presentación en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, las redes sociales se inundaron de comentarios y memes. A muchos espectadores no les gustó su interpretación, pues aseguraron que se desafinó en algunos momentos.

“¿Quién es el que está cantando el himno de Colombia?”, “qué hermosa interpretación, ojalá no se repita nunca”, “Saquen ya esos cantantes, dejen el himno nacional como debe ser. Sinfónicamente”, “qué desentonada tan brava la del Beto en el himno nacional”, “Escalofríos, pero de la desafinada tan brava que se pegó el que estaba cantando el himno de Colombia en Barranquilla”, son algunas de las opiniones que dejaron los fanáticos en las redes sociales.

En conversación con El Heraldo, el artista había expresado: “Espero no ponerme nervioso y que no se me olvide la letra del himno, porque les ha pasado ya a varios amigos, y es que no es nada fácil cantar viendo a 50 mil personas”.

Vetto Gálvez incursiona en la balada

Aunque ha estado enfocado en el vallenato, el artista está incursionando en el mundo de la balada con una canción, que está en proceso de producción y que es titulada A mi esposa. “La historia de esta canción fue bastante curiosa, porque una madrugada me levanté, más o menos a la 1:30 a. m. y me pregunté: ¿a qué no se le ha cantado? Porque se le ha cantado mucho a las novias, a las amantes y a las mujeres. Pero casi nunca se le canta a las esposas, y quise componerle una a mi esposa. Todo esto fue aproximadamente en casi un mes y vine a mostrarla en Barranquilla a ver si a ustedes les gusta”, reveló para el medio mencionado anteriormente.