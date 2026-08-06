Victoria Justice, de ‘Victorious’, disfruta en Medellín: este es el motivo de su visita

Victoria Justice, recordada por protagonizar la exitosa serie juvenil ‘Victorious’, sorprendió a sus seguidores al revelar que se encuentra de visita en Colombia. La artista compartió en sus redes sociales una serie de fotografías que confirman su paso por Medellín, donde ha recorrido algunos de los lugares más emblemáticos de la capital antioqueña.

Aunque alcanzó la fama internacional gracias a su papel de Tori Vega en la serie de Nickelodeon, Justice también ha desarrollado una carrera en la música y la actuación. Antes de ese éxito hizo parte del elenco de ‘Zoey 101’ y, posteriormente, protagonizó producciones como ‘The first time’, ‘Fun size’, ‘Afterlife of the party’ y ‘A perfect pairing’, además de lanzar varios sencillos como cantante y participar en distintos proyectos para cine y televisión.

¿Qué hace Victoria Justice en Medellín?

Aunque en un principio su visita despertó la curiosidad de sus seguidores, la propia actriz reveló el motivo de su viaje. Justice llegó a Colombia para asistir a la boda de su amiga Camila Forero, en la que incluso tuvo un papel especial como dama de honor. En una publicación en Instagram describió la celebración como “mágica” y aseguró que fue su primera experiencia desempeñando ese rol en un matrimonio.

La norteamericana también contó que este viaje marcó su primera visita a Colombia, un país que calificó como “impresionante”. Durante su estancia ha compartido fotografías recorriendo la Comuna 13, donde visitó sus coloridos murales, las escaleras eléctricas al aire libre y otros espacios emblemáticos del sector.

Además, publicó imágenes de la ceremonia y de la celebración del matrimonio, realizada en las afueras de Medellín, junto al grupo de amigos con el que compartió esos días.

En el mismo mensaje, Victoria Justice dedicó unas palabras a los recién casados, Camila Forero y Jesse Murphy, a quienes expresó su admiración por la relación que han construido.

“Su amor realmente me inspira. Ojalá algún día encuentre algo igual de hermoso”, escribió la actriz, quien también aseguró que conserva algunos de los mejores recuerdos de este viaje y de la celebración.

Antes de llegar a Colombia, Justice acompañó a Camila Forero en Panamá durante las actividades previas al matrimonio, entre ellas la despedida de soltera. Tras esos días de celebración, el grupo se trasladó a Medellín para la boda, convirtiendo el viaje en una experiencia que la actriz calificó como inolvidable y que le permitió conocer por primera vez el país.

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