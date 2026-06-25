Video de Nodal y Ángela Aguilar dividió opiniones en redes: “Aburren”

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen convirtiéndose en tendencia en redes sociales y medios de comunicación latinoamericanos. Desde que anunciaron que estaban juntos, los artistas han sido objeto de todo tipo de comentarios; sin embargo, ambos han hecho caso omiso a las críticas y han demostrado estar más enamorados que nunca.

¿Qué pasó con Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Recientemente, la pareja de artistas compartió un nuevo video en sus plataformas digitales, donde se les ve disfrutando de un momento íntimo y divertido, demostrando lo felices que están. En el clip, los cantantes se muestran intercambiando gestos de cariño, sonrisas y complicidad, revelando una parte más personal de su vida como esposos.

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El video rápidamente se llenó de miles de reproducciones y comentarios de sus seguidores. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Mientras algunos internautas elogiaron lo enamorados que se ven y les desearon lo mejor, otros aprovecharon la oportunidad para criticarlos: “cómo aburren ni que fueran únicos”, “qué pereza verlos”, “fingen mucho”, “desmintiendo los rumores de divorcio”, “se ven forzados”, “qué necesidad”.

El romántico video compartido por la pareja llega en un momento especial para ambos, pues están a pocas semanas de celebrar su segundo aniversario de boda civil. La pareja se casó el 24 de julio de 2024, en una ceremonia íntima que tuvo lugar en Morelos, México. Desde aquel momento, Nodal y Ángela han estado compartiendo varios momentos de su vida juntos en las redes sociales. Además, han salido en defensa de su relación, afirmando que están concentrados en su matrimonio y en sus carreras artísticas, a pesar del constante ojo crítico de los medios.

El problema de Christian Nodal y su padre

En los últimos meses, varios medios se han referido sobre un posible conflicto legal y familiar que podría estar afectando a Christian Nodal y a su círculo más cercano. Según lo que se ha reportado, el cantante estaría considerando tomar acciones legales debido a la gestión de su patrimonio y a ciertas irregularidades en cómo se están manejando sus finanzas. Sin embargo, hasta ahora, ni él ni su equipo han confirmado oficialmente que haya una demanda en proceso.

El conflicto entre Christian Nodal y su padre, Jaime González, gira en torno a cuestiones legales sobre quién controla el nombre artístico del cantante. Según informes de medios como Infobae, el padre registró la marca “Christian Nodal” en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuando su hijo era aún menor de edad, lo que le otorgaría derechos sobre su uso comercial. Esto ha creado tensiones, ya que el nombre es fundamental para contratos, presentaciones y la explotación de su imagen. Christian busca recuperar el control total de su marca para poder manejar su carrera de manera independiente. Aunque se ha mencionado la posibilidad de acciones legales, esta situación también pone de manifiesto un distanciamiento familiar relacionado con decisiones empresariales en su entorno profesional.