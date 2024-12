Video: Sofía y Angélica Jaramillo sorprendieron al reaparecer juntas en Navidad

Más allá de las diferencias propias de cualquier relación fraternal, Sofía y Angélica Jaramillo han sido protagonistas de una serie de conflictos y desencuentros personales que, además de trascender a la esfera pública, han puesto a prueba su vínculo.

Uno de los puntos de quiebre más fuertes se dio hace poco más de un mes, en medio de la lucha de la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele contra el consumo de sustancias psicoactivas. Si bien Sofía Jaramillo demostró apoyo y respaldo hacia su hermana, también expresó su desacuerdo cuando escapó del centro de rehabilitación donde ella y otras familiares la internaron, lo que generó roces y distanciamiento entre ambas.

Por estas y otras razones, seguidores de Sofía y Angélica Jaramillo se mostraron sorprendidos el pasado 24 de diciembre, cuando las hermanas se reencontraron durante la celebración de Navidad de su familia.

¿Sofía y Angélica Jaramillo se reconciliaron?

En las imágenes que compartió Sofía Jaramillo, a través de su cuenta de Instagram, se observa el momento en que Angélica llega al encuentro familiar, que se habría realizado en Cali, y lo primero que hace es abrazar a su madre durante varios segundos.

“Ay, pero mirá quién llegó”, escribió la joven modelo como descripción a dicha grabación.

En otro de los videos que Sofía también quedó en evidencia la sentida reflexión que Samuel, el hijo mayor de Angélica Jaramillo, aprovechó para hacer durante el reencuentro entre su madre, su abuela y sus tías.

“Quiero decirles a todos que gracias. Todos los días agradezco por tener una familia como ustedes y también por el apoyo que me brindan día con día. La verdad, no sabría qué sería de mí sin el apoyo de muchos de ustedes, y sin los pequeños y grandes momentos que llegamos a pasar. Pasé a vivir con cada uno de ustedes un momento de mi vida y esto dejó una parte de ustedes dentro de mí”, se escucha decir el joven adolescente.

Las mejores noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo las encuentras aquí

Aunque no está claro si Sofía Jaramillo y su hermana Angélica se reconciliaron y dejaron atrás sus diferencias, el reencuentro entre las modelos vallecaucanas alivió el corazón de Amparo Pedroza, su madre, quien hace poco les hizo una especial solicitud: “Dejen así, ya no más peleas entre familia (...) Solo háganlo por mí, hijas. Para mí todo esto que ha venido pasando no ha sido fácil ¡Entiendan esto, hijas, por favor”.