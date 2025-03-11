Viena Ruiz cuenta que terminó con su novio: “No me ha ido tan bien en el amor”

Viena Ruiz está radicada en Florida, Estados Unidos, desde hace unos meses. La misma conductora le reveló a Vea que, a raíz de una condición de su única hija Luciana, a quien los médicos le recomendaron vivir sobre el nivel del mar, ella no dudó en empacar maletas y radicarse en el sur de la Florida, junto a la joven.

Viena, quien se jubiló y dejó su rol de presentadora en ‘Buen día Colombia’, no se ha apartado del entretenimiento del todo. Es usual verla en las redes sociales donde comparte en eventos, hace sugerencias de belleza, cuidado de la figura o incluso, decoración. La emblemática presentadora que es madre de cuatro hijos, se sometió a un carrusel de preguntas de sus seguidores quienes no titubearon en indagarle sobre su vida amorosa.

La antioqueña se sinceró cuando le preguntaron sí tenía novio. “En este momento estoy soltera. Tuve una relación de varios años pero terminó, así que ahora estoy solterita, pero tranquila”. Luego la pregunta fue alrededor de si le gustaría volver a ennoviarse.

“No estoy buscando a alguien”, Viena Ruiz

“Que si quiero volver a tener pareja. Nunca digas nunca. Me he casado tres veces y me he separado tres veces; a mí no es que me haya ido tan bien en el amor pero increíblemente sigo creyendo en el amor…No es que esté buscando pareja y tampoco la necesito para sentirse acompañada porque tengo unas amigas (…) las amo y estoy muy bien así”, mencionó.

Enseguida confesó que está abierta a la llegada de un hombre con ciertas cualidades: “Ahora si aparece un hombre que me haga reír con quien la vida sea más bonita eso será un regalo enorme de Dios y bienvenido sea”.

Al final puntualizó que no le teme a la soledad: “Pero para llenar un espacio no estoy buscando a alguien por miedo a estar sola. Si llega es para que la vida sea todavía mas bonita”.

Viena Ruiz se ha casado con Luis Fernando, Humberto Mora y Juan Carlos Ortiz. Con su segundo esposo tuvo a los trillizos Nicolás, Camilo y Luciana, y con Ortiz procreó a Carlos Mario.

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