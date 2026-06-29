Vinícius Jr. sorprende con su nuevo rostro: así luce tras someterse a procedimiento estético

Tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección de Brasil, Vinícius Júnior volvió a aparecer ante las cámaras con un detalle que rápidamente llamó la atención de aficionados y usuarios en redes sociales.

Aunque el delantero del Real Madrid continúa disfrutando de sus días de descanso antes del inicio de la nueva temporada, su renovada apariencia se convirtió en tema de conversación.

En los últimos días han comenzado a circular fotografías y videos del futbolista firmando camisetas para algunos seguidores y compartiendo con personas de su entorno. Las imágenes, difundidas tanto por fanáticos como por allegados al propio Viníciurs Júnior, evidencian un cambio en sus facciones que, según reportes de la prensa brasileña y española, corresponde a un procedimiento estético realizado recientemente.

¿Qué procedimiento se hizo Vinícius Júnior y cómo quedó?

De acuerdo con información publicada inicialmente por medios brasileños y retomada por el diario español AS y la Cadena SER, el jugador de 26 años se sometió a un procedimiento de armonización facial enfocado en el mentón. El objetivo habría sido redefinir esa zona del rostro para mejorar la proporción entre la barbilla, la mandíbula y el cuello, generando un aspecto más estilizado y equilibrado.

Según esos reportes, el tratamiento fue realizado por el dermatólogo Alessandro Alarcão, quien habría viajado desde Miami hasta Goiânia, en Brasil, para atender tanto a Vinícius Júnior como a su pareja. La intervención se habría llevado a cabo de manera privada con el fin de evitar filtraciones durante el proceso.

Aunque las primeras imágenes del resultado comenzaron a conocerse gracias a publicaciones realizadas por personas cercanas al delantero, como el tatuador Danilo Nascimento y su peluquero, posteriormente el propio Vini Jr. fue visto en actividades públicas durante sus vacaciones. En videos grabados por aficionados mientras firmaba camisetas y compartía algunos momentos con seguidores, el brasileño dejó ver el cambio en su rostro, lo que incrementó los comentarios en redes sociales.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos usuarios aseguraron que el futbolista luce una mandíbula más marcada y un mentón más definido, otros señalaron que el cambio es sutil y que podría estar influenciado por los ángulos de las fotografías o la iluminación de los videos compartidos en internet.

Mientras tanto, Vinícius Júnior continúa preparando su regreso a la disciplina del Real Madrid de cara a la temporada 2026-2027. Aunque su rendimiento deportivo sigue siendo el principal foco de atención, en esta ocasión fue su cambio de apariencia el que terminó acaparando buena parte de la conversación entre aficionados y medios de comunicación.

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