Viviana Dávila, expresentadora de ‘Noticias Caracol’ y ‘La Voz’, dio radical giro a su vida

Durante varios años, Viviana Dávila fue una figura reconocida en la televisión colombiana. Su paso por espacios informativos como Noticias Caracol, así como por una de las temporadas de La Voz, la posicionaron como una de las presentadoras más visibles del medio. Además, fue candidata del Concurso Nacional de Belleza (CNB) EN 2014.

Sin embargo, hoy su vida transcurre lejos de los estudios de televisión y de los ritmos exigentes que marcaron esa etapa profesional. Así lo dejó ver recientemente a través de una publicación en redes sociales, en la que habló abiertamente sobre el profundo cambio que decidió hacer y las razones personales y de salud que la llevaron a replantearlo todo.

La nueva vida de Viviana Dávila, expresentadora de ‘Noticias Caracol’

“Durante años trabajé como periodista y presentadora de televisión. Después del agotamiento tuve que mirar más profundamente para curar mi ansiedad crónica, endometriosis y síndrome de ovario poliquístico (PCOS)”, escribió la expresentadora al inicio de su publicación, al explicar que el desgaste físico y emocional acumulado fue una señal de alerta que no pudo seguir ignorando.

Viviana Dávila contó que ese proceso de introspección la llevó a cambiar por completo su estilo de vida. Actualmente, se dedica a viajar, enseñar yoga y acompañar a otras mujeres en procesos de bienestar y reconexión personal. Según relató, tras “muchos giros”, logró construir una rutina más simple y consciente, en contacto con la naturaleza y cerca del océano.

“Ahora he creado una vida más simple, más presente junto al océano”, agregó, dejando claro que su prioridad ya no es la exposición mediática, sino el equilibrio entre cuerpo y mente. En ese nuevo camino, aseguró haber encontrado un propósito distinto: apoyar a otras mujeres que atraviesan procesos similares de transformación personal.

Viviana Dávila también reveló que actualmente se encuentra viviendo en Bali, donde planea permanecer al menos un año más. Desde allí, busca compartir no solo los aspectos positivos de su nueva vida, sino también los momentos difíciles que han hecho parte de su proceso de sanación. “Quiero compartir no sólo la belleza, sino también las partes crudas y desordenadas”, afirmó.

Aunque para muchos la salida de Viviana Dávila la televisión pasó desapercibida, su testimonio ha generado interés entre quienes la recuerdan frente a las cámaras. Lejos del maquillaje, los libretos y los horarios exigentes, hoy se muestra desde un lugar distinto, enfocado en la salud, la libertad personal y la búsqueda de bienestar.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí