Will Smith y Jada Pinkett volvieron a vivir juntos después de 8 años separados

En el 2023, Jada Pinkett sorprendió al mundo del espectáculo al revelar públicamente que, desde el 2016, estaba separada de Will Smith, aunque nunca iniciaron un proceso de divorcio. Sin embargo, ambos continuaron con una relación cercana; de hecho, fueron vistos juntos en varias oportunidades en eventos familiares.

¿Qué pasó con Will Smith y Jada Pinkett?

En las últimas horas, una fuente citada por la revista People, señaló que, al parecer, la pareja se habría dado una nueva oportunidad en el amor. Desde hace dos años estarían viviendo juntos otra vez. “Jada volvió a mudarse con Will hace dos años. Están felices, se aman y, como siempre, están comprometidos a apoyarse mutuamente”.

Además, dicha fuente ha señalado que la pareja decidió priorizar el bienestar de sus hijos: “”Will y Jada se siguen queriendo y mantienen una relación sólida. Pero lo que todos están viendo ahora es el apoyo incondicional que les brindan a sus hijos. Ambos están increíblemente orgullosos de ellos".

En septiembre del año pasado comenzaron los primeros rumores sobre su convivencia, cuando fueron captados por los paparazzi en Nobu, uno de los restaurantes más reconocidos y visitado por las celebridades en Los Ángeles. Antes de eso, la última vez que habían sido visto juntos fue en el 2024 cuando también salían del restaurante Crossroads Kitchen, en Calabasas, California.

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¿Por qué Will Smith y Jada Pinkett se habían separado?

En una pasada entrevista con Today, la actriz y presentadora aseguró que su relación con el actor de En busca de la felicidad, había tenido una serie de diferencias que, finalmente, los llevó a tener vidas “completamente separadas”. "Creo que cuando llegamos a 2016, estábamos agotados de intentarlo. Ambos estábamos atrapados todavía en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona (...) Decidimos que nos íbamos a separar por un período de tiempo y tú descubres cómo hacerte feliz y yo descubro cómo hacerme feliz a mí misma”.

Pese a la situación, las celebridades optaron por mantener en absoluta reserva la decisión de emprender caminos separados. De hecho, nunca iniciaron un proceso de divorcio. “Todavía estamos tratando de descubrir entre nosotros dos cómo ser socios, ¿verdad? Y con respecto a cómo presentar eso a la gente, ¿sabes? Y eso no lo habíamos descubierto”.

Will Smith y su esposa Jada Pinkett. Fotografía por: Getty

Historia de amor de Will Smith y Jada Pinkett

Fue en 1994 cuando la pareja se conoció durante la producción de la serie televisiva de comedia The Fresh Prince of Bel-Air (conocida en español como el Príncipe del Rap). Smith ya tenía su carrera consolidad, mientras que Jada, de 19 años, apenas estaba comenzando a audicionar para sus primeros papeles. Después de dos años de noviazgo, se casaron el 31 de diciembre 1997 en Baltimore, Maryland, mientras esperaban la llegada de Jaden, su primer hijo.

En 2011 enfrentaron su primera crisis cuando algunos medios especializados señalaron una supuesta infidelidad por parte de Jada con el cantante Marc Anthony. Sin embargo, el matrimonio negó esos rumores. Luego, en 2013, corrieron especulaciones sobre un presunto matrimonio abierto, pero nuevamente Jada desmintió esa información a través de sus redes sociales: “Will y yo, ambos, podemos hacer todo lo que queramos, porque confiamos el uno en el otro. Esto no significa que tengamos una relación abierta... esto significa que tenemos una relación creciente”.