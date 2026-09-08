Yailin, ex de Anuel, se rapó. Así se ve ahora: “Estoy lista para empezar de cero”

Desde que se dio a conocer por su relación con Anuel AA, Yailin, la más viral ha protagonizado múltiples polémicas en redes sociales. La también creadora de contenido ha estado bajo el ojo público de manera constante, no solo por su música, sino también por aspectos de su vida personal que han capturado la atención de sus seguidores.

Nuevo look de Yailin, la más viral

En las últimas horas, la artista reapareció en sus redes sociales presumiendo su cambio de look. La artista se rapó el cabello y compartió el resultado a través de una fotografía acompañada de un mensaje reflexionando sobre los cambios y el inicio de una nueva etapa en su vida.

“A veces cortar el pelo no es solo un cambio de imagen… Es una forma de decirle a la vida: estoy lista para empezar de cero. Dejo atrás lo que me dolió, suelto lo que ya no me pertenece y comienzo una nueva etapa, más fuerte, más segura y más yo”, escribió. Aunque ha tenido varios estilos a lo largo de su carrera, en esta oportunidad optó por un cambio mucho más drástico.

Los internautas han dejado sus impresiones a través de múltiples comentarios: “Haciendo lo que Karol G hizo cuando se separó de Feid”, “de seguro ella quiere estar natural”, “como ve que Anuel está celebrando cumpleaños de su ex, le pegó la depresión”, “Karol G hizo lo mismo, se cortó cabello”, “eso es para no tener que hacerse trenzas para ponerse las pelucas”, “está apagada ya nada le funciona”, “igual no sueltan las pelucas tengan o no cabellos largos”.

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¿Qué pasó con Yailin y su mamá?

Este cambio de imagen de Yailin llegó justo después de que la artista volviera a ser el centro de atención por una reciente polémica con su mamá, Wanda Díaz, quien a finales de agosto dio una entrevista para el programa del locutor dominicano Luinny Corporán, donde reveló la complicada relación que tiene con sus hijas Yailin y Kimberly Michell Díaz, conocida como ‘Mami Kim’.

Durante la conversación, Wanda aseguró que se sentía señalada por los problemas familiares. Sin embargo, una de sus afirmaciones fue la que más polémica generó en redes sociales. Cuando le preguntaron si cambiaría algo de su vida si pudiera volver al pasado, Wanda sorprendió al afirmar que habría preferido no ser madre de ninguna de sus hijas.

Wanda también contó que uno de los conflictos que tuvo con la expareja de Anuel tuvo que ver con un automóvil que la cantante le regaló. Afirmó que en un momento quiso venderlo para usar el dinero como capital para iniciar un negocio, pero al parecer, Yailin no estuvo de acuerdo con esa decisión. Además, mencionó que su hija tampoco la apoyó en su deseo de lanzarse en el mundo de la música. Según sus declaraciones, estas y otras diferencias se fueron acumulando, lo que llevó al distanciamiento que tienen actualmente.

Por eso, en redes sociales asocian su cambio de look con el cierre de una etapa, pues tras los comentarios de su mamá dijo en sus redes sociales: “Desde este momento no quiero que me vinculen con nadie ni con situaciones que no me corresponden”.