Yailin la más viral inauguró su “propia iglesia”: “Estoy cumpliendo esa promesa”

Aunque Georgina Guillermo Díaz, cuyo nombre artístico es ‘Yailin la más viral’ ya se desempeñaba como cantante, el reconocimiento mundial lo adquirió tras su polémica relación con Anuell AA. Cuando comenzaron su romance, el boricua llevaba poco tiempo de haber terminado con Karol G, por lo que en redes sociales aseguraban que sus sentimientos hacia la dominicana no eran sinceros.

Pese a esos señalamientos, los cantantes se casaron y tuvieron una hija. No obstante, al poco tiempo protagonizaron un escándalo por supuesto maltrato de Anuel hacia ella. Aunque él lo negó, la relación se fracturó y, finalmente, acabaron con su matrimonio. A partir de ese entonces, Yailin comenzó a figurar en los titulares de varios medios de comunicación nacionales e internacionales, así como también en redes sociales. Luego, la artista sostuvo una relación con Tekashi, con quien ocurrió algo similar. Ambos terminaron demandándose mutuamente.

Yailin y Tekashi 69. Fotografía por: Capturas de pantalla

¿Qué pasó con Yailin?

La dominicana ha estado enfocada en su carrera musical y en su faceta como mamá. Sin embargo, recientemente sorprendió a sus seguidores al compartir una noticia que la tiene feliz.

De acuerdo con una publicación que hizo en sus redes sociales, abrió un recinto que, según ella, es destinado con fines religiosos: “Mi iglesia propia. Le prometí a Dios que si me bendecía yo levantaría una iglesia en su nombre y hoy estoy cumpliendo esa promesa. Todo lo que soy y lo que tengo se lo debo a Él. Esta iglesia es mi manera de agradecerle y demostrar que con fe, amor y entrega, lo sueños con Dios siempre se cumplen”, escribió.

En las imágenes se observa un salón grande con sillas y al fondo una pequeña tarima. Hasta el momento, se desconocen más detalles; sin embargo, sus seguidores han dejado sus impresiones en redes sociales: “Todos juzgándola, pero nadie sabe cuándo está sola su relación con Dios”, “qué bello gesto”, “La gente puede relacionarse con Dios de muchas formas, este es un camino para el cambio”, “juzgada por ti y por mí y Dios bendiciéndola grandemente”, “solo Dios sabe lo que cada persona tiene un su corazón”, “no importa la música que ella cante, sólo ella sabe lo que Dios le cumplió y ella le paga esa promesa así”.