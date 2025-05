Yaneth Waldman habla sobre sus proyectos. ¿Volverá a la televisión?

La actriz colombiana Yaneth Waldman, conocida por sus papeles en “Dulce Amor”, “Mujeres Asesinas” y “Chepe Fortuna”, se ha mantenido ausente de la televisión por varios años. Actualmente, su enfoque ha estado ligado al teatro, sin embargo, en entrevista con Infobae, Waldman reveló las razones que la han mantenido distante de la pantalla chica.

“Hoy no hago nada que no quiera. Si me ofrecen un proyecto que no me guste, digo que no de inmediato. No, ‘que hay buena paga’. ¡No!”, dijo en la conversación con el medio, revelando que le han ofrecido papeles que no la han logrado convencer del todo, y con más de cuatro décadas de experiencia, ha logrado crear un filtro para aceptar o negar diferentes propuestas que le llegan.

“Hoy en día solo hago lo que me dé placer. El día que me ofrezcan un personaje que valga la pena, que me guste y que justifique el sacrificio, porque las madrugadas son brutales, las trasnochadas también, no es fácil, lo consideraré. Ya lo hice muchos años: ya comí mucha tierra y me unté mucho las botas. En este momento, si me ofrecen un buen personaje, lo acepto. Si no, paso”, agregó.

La actriz también mostró su interés por el humor, y dejó claro que si le ofrecen un proyecto basado en comedia, sin importar su es cine, televisión o digital, lo aceptaría. Criticó abiertamente los realities, diciendo que para ella son horrorosos y groseros.

Más allá del teatro, Waldman también se enfocó en las redes sociales, y aseguró que son un sustento para su vida diaria. “Adoro toda la parte digital, la manejo divinamente. Mi contenido es totalmente orgánico. No tengo videógrafo ni gente que venga a grabarme o a maquillarme. No,yo me maquillo sola; me graba mi marido y también él me edita", dijo a Infobae.