Yeferson Cossio ganó más de $3.500 millones en una apuesta tras el triunfo de Colombia

La Selección Colombia arrancó con el pie derecho su camino en el Mundial de 2026 al derrotar 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El equipo, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, demostró su fortaleza al recuperarse del empate temporal de su oponente y se llevó la victoria gracias a los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz. Este triunfo no solo llenó de esperanza a millones de aficionados colombianos, sino que también dejó anécdotas interesantes fuera del campo, como la gran apuesta del creador de contenido Yeferson Cossio.

¿Cuánto apostó Yeferson Cossio y qué hará con el dinero que ganó?

El influenciador antioqueño había hecho un anuncio importante horas antes del partido: aseguró a través de sus redes sociales que apostaría un millón de dólares a favor del triunfo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Esta jugada se realizó a través de una plataforma de apuestas en línea y prometía un retorno económico considerable si la Tricolor lograba llevarse los tres puntos.

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Sus seguidores no dudaron en comentar su publicación: “Sin miedo al éxito”, “después de ver que Panamá perdió en el último minuto me dieron nervios por vos, parce”, ”si te lo ganas, rifas 100 millones”, “tranquilo que esa plata se te va a triplicar porque hoy Colombia gana”, “haga eso con fe”, “eso sí es de gánster jajaja qué apretadera”.

La apuesta mantuvo a Cossio en un estado de tensión durante gran parte del encuentro. Colombia abrió el marcador gracias a un gol de Daniel Muñoz, pero Uzbekistán logró empatar en la segunda mitad, poniendo en jaque tanto el resultado del partido como la jugada millonaria del creador de contenido. Al final, los goles de Luis Díaz y Jáminton Campaz sellaron el triunfo.

En la publicación que hizo el influencer paisa aseguró que si ganaba la apuesta haría una importante donación: “Si esta publicación llega a 1.000.000 de me gusta (y Colombia gana) dono 200.000.000. A fundaciones de perritos. Compartan bastante que si este post llega a 1 millón de me gusta de aquí al 25 de junio, yo voy a donar 200 millones de pesos a la fundación de perritos que ustedes elijan”.

A través de su cuenta de Instagram donde tiene 12,3 millones de seguidores, el empresario publicó varias historias viendo el partido desde el Estadio Azteca junto a su hermana Cinthia y su novia Carolina Gómez. Una vez ganó la Tricolor, Cossio no pudo ocultar su emoción. Ahora, falta que el post llegue al millón de likes para que pueda cumplir su promesa.