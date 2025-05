Yeison Jiménez reveló que ha sido infiel a su esposa. Así fue la sorpresiva confesión

Yeison Jiménez volvió a ser centro de atención, esta vez no por su música, sino por unas declaraciones personales que no pasaron desapercibidas. El cantante de música popular habló abiertamente sobre su matrimonio con Sonia Restrepo, su esposa desde hace más de una década, y confesó que no ha sido completamente fiel a lo largo de su relación.

Sus palabras, compartidas durante una entrevista con la emisora Tropicana, generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde tanto seguidores como críticos compartieron opiniones divididas.

La inesperada confesión de Yeison Jiménez

A pocos días de presentarse por primera vez en el estadio El Campín de Bogotá —un hito importante en su carrera artística—, el intérprete de Aventurero participó en una dinámica conocida como “El confesionario”, un espacio de preguntas personales en el que los invitados se sinceran ante los oyentes. Fue allí donde decidió abrir su corazón y hablar sobre los desafíos que ha enfrentado en su vida sentimental.

“Yo no soy un santo. Nunca me he vendido como tal ante los medios de comunicación, pero creo que he podido llevar una relación muy bonita”, afirmó. El cantante explicó que junto a Sonia Restrepo tienen un pacto muy claro: “Vamos hasta donde seamos felices, no hasta donde la gente quiera, ni hasta donde la fama nos deje, ni siquiera hasta donde yo quiera, sino hasta donde haya felicidad”, expresó inicialmente.

Durante la conversación, Yeison Jiménez hizo un recorrido por los 12 años de su relación con Sonia, con quien ha construido un hogar y una familia. Fue entonces cuando reconoció que no todo ha sido color de rosa y que, como en muchas parejas, han atravesado momentos difíciles. Inclusive, dejó entrever que una infidelidad suya fue motivo de conflicto en algún momento de la relación.

“El amor se transforma. Yo llevo 12 años con mi esposa y en ese tiempo el amor no es igual al de los primeros años. Hoy se basa más en la confianza, en el respeto y en seguir eligiéndose”, explicó. “No he sido un hombre 100% fiel, quedaría muy payaso de mi parte decirlo, pero he tratado de cultivar y cuidar demasiado mi relación y mi hogar. No los vendería ni los cambiaría por nada en el mundo”, concluyó el caldense de 33 años.

