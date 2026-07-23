Yerry Mina se hizo radical cambio de look. Así quedó el jugador de la Selección Colombia

Luego de su participación en el Mundial 2026, varios de los jugadores de los diferentes equipos se han tomado unos días de vacaciones para disfrutar junto a sus familiares y recargar energías para lo que se viene a nivel deportivo en las próximas semanas. También han aprovechado para hacerse algunos retoques físicos como muestra de renovación tras varias semanas fuertes de trabajo en la cancha.

Así se ve Yerry Mina con su nuevo look

Hace unos días, Vinícius Júnior sorprendió al mostrar su nuevo rostro, luego de someterse a una armonización facial en la zona del mentón. Ahora, es Yerry Mina quien también decidió tener un cambio en su apariencia. El jugador de la Selección Colombia se realizó un corte de pelo, casi rapado, dando la sensación de tener un color más claro, llamando la atención de sus seguidores.

El central publicó un reel de fotografías en su perfil de Instagram donde tiene 3,3 millones de seguidores, donde aparece junto a su esposa, pero lo que realmente llamó la atención de los internautas fue su nueva imagen. Juan Guillermo Cuadrado comentó el post: “Mani quédate así calvito te vez nítido”. De igual manera, sus fanáticos también elogiaron su corte: “Buen look panita”, “cerrando ciclos”, “así se ve mejor Yerry”, “quedaste bien”, “quedó pintoso”, “se ve bonito”, “se ve bien el muchacho”, “súper ese look”, “te ves espectacular”, “no te ves mal” “te luce ese look”.

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¿Quién es Yerry Mina?

Más allá de su nueva imagen, Mina sigue siendo uno de los futbolistas colombianos más destacados de la última década. Nació en Guachené, Cauca, el 23 de septiembre de 1994, y comenzó su carrera profesional en Deportivo Pasto. Luego se unió a Independiente Santa Fe, donde empezó a hacerse un nombre como uno de los defensores más prometedores del país. Su desempeño lo llevó al Palmeiras en Brasil, donde brilló y llamó la atención de los grandes clubes europeos.

En 2018, cumplió uno de sus sueños al unirse al Barcelona. Aunque su tiempo en el equipo español fue breve, esa experiencia le abrió las puertas a la Premier League con el Everton, donde jugó varias temporadas, a pesar de que las lesiones afectaron parte de su tiempo en Inglaterra. Con la Selección Colombia, Yerry Mina se convirtió rápidamente en un pilar de la defensa. Su liderazgo, su fortaleza en el juego aéreo y su habilidad para aparecer en momentos clave lo establecieron como uno de los jugadores de confianza del equipo nacional.

En el Mundial de Rusia 2018 marcó tres goles y, ocho años después, volvió a vestir la camiseta de la tricolor para el Mundial 2026 llegando hasta los octavos de final. En esta oportunidad, Colombia fue vencida por Suiza tras una intensa definición de penaltis.