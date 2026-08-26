Yina Calderón contó cómo enfrentó su adicción al alcohol: “Me iban a internar”

En los últimos días, el nombre de Pipe Bueno ha sido muy comentado en redes sociales y medios de comunicación. El artista de 34 años aseguró que, durante un tiempo, luchó contra su adicción a las drogas y el alcohol, algo que por poco acaba con el hogar que conformó con Luisa Fernanda W y sus dos hijos Máximo y Domenic. Sus declaraciones fueron muy cuestionadas por muchos internautas, quienes criticaron la forma en la que la pareja superó esa crisis.

Así fue la lucha de Yina Calderón contra el alcoholismo

Días después de que el cantante de música popular hiciera pública su historia, Yina Calderón, exparticipante de La casa de los famosos, se pronunció: “No quiero defender a Pipe Bueno, pero, toma uno que no es cantante... ahora un man que le ofrecen trago en todos lados cada vez que canta. Yo he salido con artistas de música popular y toman porque es que el pueblo quiere tomar con ellos. ¿Cómo le dicen al pueblo que no?”, dijo.

De igual manera, aseguró que lo puede entender porque ella también pasó por esa misma situación: “Es muy berraco el decir: ‘Yo tengo un problema’. Yo también tuve un problema de alcoholismo. A mí, mi papá y mamá me iban a internar. Mi hermana Leonela me iba a internar porque yo estaba alcohólica a morir, hasta que yo dije: ‘Vea, ¿qué estoy haciendo con mi vida?”, agregó.

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Finalmente, se refirió a la reacción que tuvo Luisa Fernanda W frente a la situación con su pareja: “Yo les digo una cosa, la gente criticando a Luisa Fernanda W que porque aparenta un hogar feliz y porque no salió a decir: ‘Mi marido consume esto, mi marido toma, mi marido se me está acabando’. Mujer, la ropa sucia se lava en casa. Eso es problema de ellos. A mí me parece que ella se portó como se tenía que portar y como era”.

Los usuarios han dejado sus impresiones: “Totalmente de acuerdo, Yina”, “por primera vez estoy de acuerdo con lo que dice”, “una buena esposa está en las buenas y en las malas”, “Luisa es una valiente y cuando uno ama ayuda a su pareja”, “ella es tan real”, “en eso tiene razón”, “la gente solo juzga”, “Luisa todo lo hizo desde el amor y de respaldar a su esposo en todo momento en la buenas y en las malas”, “muy cierto cada uno resuelve los problemas en su casa”.