Yina Calderón envió mensaje a Epa Colombia desde ‘La casa de los famosos’

A pesar de las diferencias que marcaron su pasado, Epa Colombia (Daneidy Barrera) y Yina Calderón conservan una cercana amistad que se ha fortalecido con el paso de los años. Sin embargo, la realidad de ambas es muy diferente en la actualidad.

Por un lado, Barrera llegó a la cárcel El Buen Pastor este 30 de enero para cumplir una condena de 5 años y 2 meses de prisión por vandalizar una estación de Transmilenio; mientras que Calderón cumplió su sueño de volver a participar en un reality al entrar a La casa de los famosos Colombia 2 el pasado 26 de enero.

¿Qué le dijo Yina Calderón a Epa Colombia?

Ajena a la realidad que vive Daneidy Barrera, Yina aprovechó un momento frente a las cámaras de La casa de los famosos para pedirle su colaboración de cara a las votaciones para la primera gala de eliminación del reality.

Y es que, a pesar de no estar nominada, la huilense acudió a Epa Colombia en búsqueda de colaboración para algunos de sus compañeros.

“Epa, amiga, en nombre de Sayajina, te pido votos para ayudar a Marlon. Ayudemos también a Camilo y a José (...) Ya le dije a la Epa (ante las cámaras) para que ayude con la bulla porque a esa mujer le copian de una manera increíble”, comentó Yina Calderón.

Posteriormente, la también empresaria habló ante sus compañeros de Epa Colombia, a quien resaltó por salir adelante a pesar de las adversidades:

“Ella no fue a la universidad y viene de un estrato muy bajo, al igual que yo. Solo que ella es más ‘ñeronga’, porque es más calle; yo soy más campesina (...) ¿Cómo pasa de eso a tener una empresa como la que tiene?, pues se dio a la tarea de buscar las necesidades de las personas ¿Qué encontró?, la necesidad que tienen las mujeres a la hora de alisar su cabello”.

¿Por qué Yina Calderón no sabe sobre la situación de Epa Colombia?

Una de las principales reglas de La casa de los famosos es que sus participantes deben estar incomunicados con el exterior y, prácticamente, aislados de la realidad. Razón por la cual no tienen contacto con las noticias que ocurren fuera del programa.

Así lo reiteró Leonela, hermana de Yina Calderón, quien aseguró que el Canal RCN no ha permitido que la influenciadora se entere sobre la captura e ingreso a la cárcel de Epa Colombia.

“Muchas personas nos están diciendo que Yina debería estar enterada de lo que está pasando con Daneidy y, pues, nada, quiero decirles que el canal no autorizó que se le informe, y es entendible porque ya firmó un contrato en el que dice que no puede saber absolutamente nada de lo que pasa en el exterior. Entonces, Yina no se va a enterar de lo que pasa y de lo que está pasando con Daneidy”, aseguró Leonela Calderón.