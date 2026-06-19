Yina Calderón, Jessi Uribe y Paola Jara protagonizaron tenso momento en televisión mexicana

La presencia de Yina Calderón en la televisión internacional volvió a generar conversación en redes sociales luego de que coincidiera con Paola Jara y Jessi Uribe durante una emisión del programa ‘Hoy Día’, de Telemundo. El encuentro llamó la atención debido a las constantes críticas que la influenciadora había lanzado en el pasado contra la pareja.

La empresaria y exparticipante de ‘La casa de los famosos’ ha sido una de las voces más críticas del romance entre los artistas de música popular. Durante varios años expresó públicamente su desacuerdo con la relación y realizó fuertes comentarios sobre la manera en que inició la historia sentimental entre ambos.

Así fue el reencuentro de Yina Calderón con Paola Jara y Jessi Uribe

Según relató la propia influenciadora, antes de encontrarse con los cantantes pensó que el ambiente podría ser incómodo debido a todo lo que había dicho sobre ellos en diferentes espacios digitales y programas de entretenimiento.

Sin embargo, Yina Calderón aseguró que la situación fue muy diferente a lo que esperaba. “La verdad, yo pensé que ellos no me iban a saludar, porque ustedes saben que yo les he dado palo a la relación de ellos los dos”, comentó al referirse al momento en que coincidieron en el set de televisión.

La creadora de contenido explicó que tanto Paola Jara como Jessi Uribe tuvieron una actitud amable con ella desde el primer momento. “Paola Jara me saludó muy bien y Jessi Uribe incluso se rió y todo y me saludó. O sea, los dos fueron muy amables, yo no voy a decir cosas que no son”, afirmó sobre el momento que llamó la atención en redes sociales.

Yina Calderón también destacó que asumió el encuentro desde una perspectiva profesional, a pesar de lo tenso e incómodo que pudiera resultar, y dejó claro que su papel como presentadora invitada no era generar confrontaciones.

“Yo soy supremamente profesional y no estoy de presentadora invitada para atacar a ningún invitado, porque son invitados y uno debe respetar a los invitados del programa”, concluyó la polémica influenciadora, quien también mencionó que considera cerrado ese capítulo de críticas.

Las antiguas críticas de Yina Calderón a Paola Jara y Jessi Uribe

Las diferencias entre Calderón y la pareja de intérpretes no son nuevas. En distintas oportunidades, la influenciadora manifestó públicamente que no compartía algunas decisiones relacionadas con el inicio del romance entre los artistas, comentarios que generaron reacciones entre seguidores y detractores de ambas partes.

Incluso, en 2025 volvió a referirse al tema al comparar el caso de Paola Jara y Jessi Uribe con el de los cantantes mexicanos Christian Nodal y Ángela Aguilar. En aquella ocasión sostuvo que ambas historias tenían similitudes por la controversia que rodeó sus relaciones sentimentales, declaraciones que volvieron a ponerla en el centro de la conversación digital y alimentaron el debate entre los seguidores del género popular.

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