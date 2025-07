Yina Calderón reaccionó a visita de Alerta a Epa Colombia: “A mí me negó el acceso”

En horas recientes, el humorista Ricardo Lozano —más conocido como ‘Alerta’ o ‘Cuentahuesos’— compartió una fotografía junto a Daneidy Barrera, ‘Epa Colombia’, tras visitarla en la cárcel El Buen Pastor, donde cumple una condena de 5 años y 2 meses. Fue precisamente esa imagen la que llevó a Yina Calderón a hacer una inesperada confesión sobre su relación con la influenciadora, asegurando que está muy “triste” con ella.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Qué dijo Yina Calderón de ‘Epa Colombia’?

Durante una transmisión en vivo junto a ‘La Toxi Costeña’, su amiga y excompañera de La casa de los famosos Colombia 2, la huilense explicó que le desconcierta el comportamiento de su amiga: “La verdad estoy un poco triste por este tema porque no es la manera de actuar”.

Según Yina Calderón, desde que supo del ingreso de ‘Epa Colombia’ a prisión quiso demostrarle su apoyo en todo momento. Sin embargo, mientras otras personas sí la han visitado en El Buen Pastor, ella no ha tenido esa posibilidad.

Además, insistió en que lo único que quiere es compartir un momento sincero con Barrera, sin cámaras ni grabaciones, como se especuló en su momento. Y aunque confesó sentirse lastimada, recalcó que su interés siempre ha sido genuino y que sigue deseándole lo mejor.

“Yo siento que he estado puesta para Epa Colombia, más aún desde que me enteré de que estaba en la cárcel. Yo siempre he estado para ella (...) Pero está aceptando toda clase de visitas y la mía no. Yo siento que he estado muy firme y le he dicho que no me interesa visitarla como para grabarla, ni nada de eso, sino para compartir con ella. De verdad, de corazón”, comentó la polémica creadora de contenido.

De igual manera, Yina Calderón aprovechó para aclarar que su molestia no tiene que ver con que ‘Epa Colombia’ haya aceptado la visita de ‘Alerta’, sino con el desprecio que su amiga y colega ha mostrado ante las invitaciones para reencontrarse tras más de cinco meses sin verse.

“Esto no lo digo porque haya recibido a ‘Alerta’, yo amo a ‘Alerta’ y él es un muy buen amigo mío, entonces me encanta que la haya ido a visitar (...) Pero es que a mí sí me negó el acceso porque, según ella, estaba deprimida y entonces no la visité. A mí me niega el acceso, pero a otra gente no”, concluyó, visiblemente decepcionada.