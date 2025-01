‘Yo me llamo’: la inesperada razón por la que algunos dobles deben ser eliminados

La décima temporada de Yo me llamo atraviesa por su etapa de audiciones y, entre el público, han surgido algunas dudas sobre aquellos imitadores que, a pesar de su parecido con el artista original, no consiguen el pase a la siguiente fase.

Este misterio fue resuelto por Amparo Grisales, quien habló sobre este y otros detalles del programa en una exclusiva entrevista con la revista Vea.

¿Por qué hay buenos imitadores en ‘Yo me llamo’ a los que les dicen ‘no’?

De acuerdo con lo expuesto por ‘La diva de divas’, el ‘templo de la imitación’ han llegado una gran cantidad de dobles con un talento impresionante. Sin embargo, en algunas ocasiones se han visto obligados a eliminarlos tras su primera aparición.

La razón por la que se toman este tipo de decisiones, según Amparo Grisales, se debe al repertorio con el que algunos participantes llegan al programa. Es decir, si el imitador no tiene preparadas las canciones suficientes para presentarse a lo largo de la temporada, no puede ser aceptado. Esto suele suceder, sobre todo, con artistas cuyas interpretaciones son en otro idioma.

“Como los cupos son tan limitados a veces nos toca dejar personajes que de repente no tienen mucho repertorio, que son maravillosos y muy parecidos, pero uno sabe que le puede estar quitando a otro personaje que sí tenga un amplio repertorio. Esas son las decisiones que a veces me cuestan trabajo", expresó la manizaleña de 68 años en su charla con Vea.

Los artistas que Amparo Grisales y César Escola quisieran ver en ‘Yo me llamo’

A pesar de la gran cantidad de imitadores que se han presentado en el programa del canal Caracol, hay varios artistas que nunca han sido representados allí. Según Amparo Grisales, siempre ha deseado ver una doble de Concha Buika, cantante española con raíces en Guinea Ecuatorial.

“Ella es una mujer afro con una voz espectacular. Así como me encantaría tener un Sting, pero cuando es de habla inglesa se complica un poco más porque tiene que dominar el idioma. Yo amo Sting y te digo que si me lo ponen aquí me desmayo y me erizo. Hay muchos músicos maravillosos en el mundo, pero si me preguntan por uno yo digo que el mejor es Sting”, expresó Amparo Grisales.

César Escola, por su parte, le dijo a Vea que siempre ha querido tener en Yo me llamo a un buen imitador de Michael Jackson. Sin embargo, advirtió que para ser descrestado deberá llegar un participante que domine el canto y el baile, como lo hacía ‘El rey del pop’.