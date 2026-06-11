Zahara, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, pidió eliminar el apellido de su padre

Desde que Angelina Jolie y Brad Pitt decidieron poner fin a su relación en 2016, la familia ha estado envuelta en diversas disputas legales, desacuerdos sobre la custodia de sus hijos y un creciente distanciamiento entre el actor y varios de ellos. Lo que alguna vez fue visto como uno de los hogares más admirados de Hollywood se ha convertido en el escenario de una complicada batalla familiar que ha durado años y que, según informan medios estadounidenses, ha impactado profundamente las relaciones entre Pitt y algunos de sus hijos.

¿Por qué los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie se están quitando el apellido paterno?

En medio de ese conflicto, una nueva decisión ha vuelto a poner a la familia en el centro de la atención pública. Zahara, una de las hijas de la expareja, ha solicitado oficialmente quitar el apellido Pitt de su nombre, siguiendo los pasos que ya habían dado sus hermanos Maddox y Shiloh.

La joven de 21 años, que acaba de graduarse en Psicología, ha presentado esta semana una solicitud ante una Corte Superior de California para cambiar su nombre a Zahara Jolie. Esta decisión no ha sorprendido a quienes siguen de cerca a la familia, ya que, desde hace un tiempo, la joven ha estado usando solo el apellido de su madre en eventos públicos y en documentos relacionados con su vida académica.

Aunque el divorcio se resolvió oficialmente en diciembre de 2024, las repercusiones familiares parecen seguir su curso. Según información de la revista People, una fuente cercana mencionó que, para Pitt, las decisiones de sus hijos son “tristes y lamentables”. Además de Zahara, Angelina y Brad son padres de Maddox, Pax, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne. En los últimos años, varios de ellos han mostrado una mayor cercanía con su mamá, mientras que la relación con su padre ha estado bajo un constante escrutinio mediático.

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ANGELINA JOLIE E HIJOS Fotografía por: Getty Images

En 2020, durante un juicio, se supo que Maddox había testificado en un caso sobre la separación de sus padres. Años más tarde, Pax compartió un fuerte mensaje en redes sociales, donde describió a su padre como alguien que había infundido miedo en sus hijos. Por su parte, Shiloh, al llegar a la mayoría de edad, comenzó el proceso para quitar el apellido Pitt de su nombre. Estas decisiones representan un nuevo capítulo en la historia de una de las familias más icónicas de la industria del entretenimiento y pone de manifiesto cómo, una década después de la separación de sus padres, las consecuencias personales de aquel conflicto siguen afectando la vida de sus hijos.