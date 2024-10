¿Zahira Benavides sale de ‘Noticias RCN’? La presentadora respondió

Desde hace algún tiempo se ha venido especulado sobre una restructuración en la planta de presentadores Noticias RCN. Se ha mencionado que de cara al nuevo año, el informativo tendría planeado cambiar un poco algunas secciones en su imagen, así como la incorporación de nuevos talentos frente a las cámaras.

Ante el nuevo panorama, se ha mencionado que conductores como Inés María Zabaraín cambiarían de horario, pero permanecerían en el set; otros como Juan Eduardo Jaramillo saldría, ya que este revolcón coincidiría con su edad de pensión y retiro. No obstante, no ha habido información oficial al respecto.

En el caso de la presentadora Zahira Benavides, que lleva cerca de una década frente a las cámaras llevando las noticias de entretenimiento en prime time, se ha especulado que sería del grupo que saldría del aire.

“Sabía que iba a haber cambios”, Zahira Benavides

Para saber cuál será el destino de la también modelo colombo venezolana, hablamos con ella y se mostró bastante tranquila, a pesar de saber desde hace algún tiempo sobre los inminentes cambios en el informativo. Anticipó que cuando se enteró de los rumores, ella buscó una versión oficial con la directora de entretenimiento del informativo.

“Sabía que iban a ver cambios, entra un elenco totalmente nuevo a las 7 de la noche”, indicó y luego detalló que llegó recientemente de vacaciones y buscó establecer la verdad.”Llegué el lunes pasado de vacaciones, le dije (a mi jefe) que quería saber si me iba, cuál era mi rumbo, (le pedí) que me explicara. Claramente me dijo que me quedaba, que iba a estar en el noticiero a las 11:30 de la noche; esa es la única indicación que recibí”.

Luego contó que se enteró de las especulaciones publicadas en algunos medios, de que ella saldría y de nuevo buscó a su jefe. “Antier (martes 1 de octubre) cuando sale todo alboroto y todos estos comentarios no sé con que intención, si hay una razón que aun no me la han hecho saber o si es un comentario con mala intención… dije (a mi jefe) ‘quiero que me aclares esta situación porque a la final es muy incómodo’. Me dijo que era un chisme malintencionado, que no tenía fundamento y que tenía que hacer caso omiso y con esa versión me quedo”.

La presentadora indicó que ante los cambios, solo queda esperar a que quienes toman las decisiones lo hagan. “La verdad siento que hay ciclos, seguramente mi ciclo a las 7 p.m. ya se cumplió, ya cumplí la misión. Los propósitos de Dios son maravillosos y creo que no hay que quemarle mente a eso”.

