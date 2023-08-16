Gera Ponce, esposa de Luis Díaz, reveló secretos de su relación con el futbolista de la sele

La historia de Luis Díaz y Geraldine Ponce comenzó hace 10 años, cuando él tenía 19 y ella 17. El joven nacido en Barrancas, La Guajira, trataba de hacerse un lugar en el fútbol. Luchaba contra la pobreza y la falta de oportunidades, Era un jovencito de 18 años cuando se fijaron en su talento y decidieron darle una oportunidad en un equipo de fútbol Wayúu donde se elegiría a quienes integrarían el combinado colombiano que participaría en un torneo internacional. “El Pibe” Valderrama, que quedó impactado con su destreza, le dio el empujón para que se visibilizara en los grandes clubes. No llegó al Junior, pero sí al Barranquilla Fútbol Club. Con el reto de demostrar su valor y garantizarse un lugar en el equipo, Luis Fernando Díaz aceptó las condiciones para quedarse, una de ellas subir de peso y ganar masa muscular. Necesitaba cuidado y atención y eso lo logró al lado de Geraldine Ponce, su novia, quien veló por su alimentación y se convirtió en su primera animadora. Vivieron tiempos de estrechez económica, pero siempre llenos de amor y siempre juntos. Llegaron buenas noticias, contratos y equipos, comenzando por Junior de Barranquilla, el F.C Porto, en Portugal, el Liverpool F.C. en Inglaterra y el Bayern Munich en Alemania. A cada lugar llegó con Geraldine, o Gera como todo el mundo le dice. Ella es una mujer práctica, como le contó a Vea de El Espectador antes de viajar a acompañar a su esposo en el torneo orbital. “Bueno, he tenido ya tres mudanzas y ya la logística es más fácil, siempre es más duro porque claro, ya tenemos tres hijos, pero siempre me organizo con mucho tiempo, ya esas maletas del mundial están listas hace meses, entonces ya te imaginarás mi logística”. Justamente en esos países, Lucho y Geraldine se convirtieron en padres: Roma nació en Portugal en 2021 y Charlotte vino al mundo en Inglaterra, en 2024.

Luis Díaz y Geraldine Ponce son padres de Roma, Charlotte y Fernando. Fotografía por: Redes sociales

Luis le pidió matrimonio el 9 de julio del 2023, y casi dos años después, el 14 de junio del 2025 contrajeron matrimonio en Barranquilla. El 11 de mayo de este año, Gera dio a luz a Fernando el tercer hijo de la pareja.

Los tres pilares que sostienen su relación son claros: “Primero Dios, mucha sabiduría y mucha tranquilidad, eso para mí es lo fundamental”. Lejos del campo de fútbol, los viajes, la entrevistas y las concentraciones, la casa de los Díaz Ponce es su lugar seguro y feliz. “Cuando él está ya todo es mucho mejor. Somos una familia muy tranquila, siempre estamos en la sala, en el día, con las niñas pendiente aquí, pendiente allá, jugando, viendo una serie”, cuenta la también creadora de contenido, quien, al preguntarle por las habilidades de su esposo a la hora de entrar a la cocina expresa su voto de confianza. “Te voy a decir una cosa, mi muchacho quiere aprender a cocinar, ya hizo su primer arroz, para que sepas, hizo su primer arroz y él quiere aprender a hacer pollo guisado, está en el proceso, entonces yo le tengo paciencia, yo lo dejo que él experimente, pero ya por lo menos mi muchacho sabe a hacer arroz”.

“Quería un cambio”: Gera Ponce

Geraldine, quien en mayo tuvo a Fernando, su tercer bebé, siempre anda con muchas cosas en la cabeza, pero siempre sabe lo que quiere. “Me gusta verme linda, me gusta verme bien, arreglada porque me gusta sentirme segura”. La fama no la enloquece. “No me tomo esto muy a pecho, yo voy a mi ritmo”, comenta con respecto a este tema. “No me gusta desenfocarme de lo que es realmente importante para mí, como es mi familia, como son mis hijas, como es mi esposo”.

Precisamente, ante de viajar al mundial decidió hacerse un cambio de look. “Estaba muy segura de que quería un cambio después de mi tercer hijo, y justamente L’Oreal lo logró. Siempre me visualizaba así, con este tono, como que me diera luminosidad al rostro, pero como que tampoco quería ser rubia, entonces quedó perfecto”. Como siempre, esta como todas las decisiones las toma con Lucho Díaz, su esposo, quien quedó feliz con el resultado. “Dijo: ‘wow, wow’, palabras textuales, ‘te ves hermosa’, le encantó y está fascinado con el cambio, igual que yo”.

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