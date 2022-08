9 famosos de Hollywood que fueron a la cárcel sin importar su fortuna y fama

PARIS HILTON Foto: GETTY - GETTY

TIM ALLEN

Fue arrestado por llevar cocaína en un aeropuerto de Minnesota. Se declaró culpable de tráfico de drogas y pagó una condena de más de dos años. Se especuló con que su sentencia fue corta porque colaboró brindando información clave a las autoridades. “Fue un momento decisivo. Me puso en una posición de gran humildad, y pude hacer las paces con mis amigos y familiares y reenfocar mi vida en establecer y lograr metas”, dijo el actor en una entrevista años después de incidente.

PARIS HILTON

En 2006 fue arrestada por conducir embriagada y sentenciada a 3 años de libertad condicional y trabajo comunitario. Como no fue juiciosa y violó esa libertad y fue condenada a 45 días de cárcel. No obstante, a los 4 días su abogado logró que le dieran casa por cárcel por 40 días alegando una especial condición médica. El juez del caso decidió que no habría excepciones con ella y ordenó que cumpliera la condena en una penitenciaría. Así fue como terminó tras las rejas por 20 días. Salió antes por buen comportamiento.

LINDSAY LOHAN

En 2002 fue hallada culpable de conducir bajo sustancias alucinógenas y pasó días tras las rejas. Nueve años después estuvo un mes en prisión porque violó una libertad condicional que tenía y adicionalmente se vio involucrada en el robo de un collar costoso.

KIEFER SUTHERLAND

El protagonista de 24 y Presidente designado fue arrestado en 2004 por conducir ebrio y fue puesto en libertad condicional. Sin embargo reincidió en 2007 y fue condenado a 48 días de prisión. Adicionalmente recibió sentencia por cinco años de libertad condicional y además debió hacer terapia.

MARK WAHLBERG

A sus 16 años, el actor fue arrestado después de atacar a dos hombres vietnamitas-estadounidenses durante un intento de robo, dejando a uno inconsciente y golpeando a otro. Después del altercado, que supuestamente involucró insultos raciales, el actor fue acusado de intento de asesinato y declarado culpable de agresión, siendo condenado a 45 días de prisión. En una entrevista el actor habló de ese incidente y de lo que le enseñó, decidió reformar su camino y ya no se vio envuelto en este tipo de líos.

MEL GIBSON

El laureado director de La pasión de Cristo fue arrestado por sospecha de conducción bajo los efectos de una sustancia en 2006. Este evento afectó su carrera durante un tiempo porque, justo antes de que le llevaran a la cárcel, fue grabado haciendo comentarios antisemitas, causando un gran impacto, cuando se excusó dijo que estaba ebrio y molesto.

FELICITY HUFFMAN

La actriz de Amas de casa desesperadas fue a prisión acusada de participar en un plan para hacer trampa en los SAT, entidad encargada de exámenes de ingreso a educación superior, al pagar 15.000 dólares a un servicio para mejorar los puntajes de las pruebas de su hija y que accediera a la universidad.

ROBERT DOWNEY JR.

El famoso Ironman sufrió un revés en su carrera en 1996 Robert Downey Jr. cuando fue detenido por exceso de velocidad y terminó arrestado bajo los cargos de conducir bajo los efectos del alcohol y por tener heroína, cocaína, crack y una pistola en su vehículo. Estuvo un tiempo en prisión haciendo rehabilitación, y al salir violó su libertad condicional y fue condenado a seis meses de cárcel.

En 1999 se perdió una de sus pruebas de drogas ordenadas por la corte y fue sentenciado a un período de tres años en el Centro de Tratamiento de Abuso de Sustancias de California y la Prisión Estatal. Pasado un año en prisión, un juez dictaminó que su tiempo colectivo en instalaciones de encarcelamiento lo calificaba para la liberación anticipada.

MICHELLE RODRIGUEZ

La estrella de Rápidos y furiosos vivió un mal momento en 2004 cuando estuvo tras las rejas durante dos días. Su delito fue conducir en estado de ebriedad y conducir con el permiso de conducir caducado.

La actriz también fue condenada a servicio comunitario, un programa de alcoholismo de tres meses y tres años de libertad condicional. En 2005, fue sentenciada a dos meses de cárcel por violar la libertad condicional, pero solo cumplió unas pocas horas debido a la superpoblación en prisión. Meses después pasó otros cinco días en la cárcel después de que fuera conduciendo bajo los efectos del alcohol en Hawai. Dos años después violó de nuevo la libertad condicional y fue condenada a tres meses de cárcel, pero fue liberada después de 18 días debido a que la prisión volvía a estar llena.