A Paola Valencia, de Las Villamizar, ser actriz le costó mucho, hasta su pareja

A la actriz Paola Valencia, quien interpreta a Salvación en la novela Las Villamizar, la actuación le costó la separación. También transitó por momentos de duda y altibajos y finalmente, logró consolidarse como toda una revelación.

Pero la hoy actriz no le hizo caso al camino que la vida le mostraba y teniendo siempre la convicción que la actuación era parte de su vida, luchó para alcanzar un sueño que muchas veces creyó imposible. “A los 17 años comencé la relación con el padre de mi hija. A los 18 vivía con él y a los 21 estaba embarazada. Siendo mamá muy joven piensas que debes darle calidad de vida a tu hijo y buscas un trabajo en el cual puedas tener estabilidad. Así que pensé que todos mis sueños de estudiar y ser alguien en la actuación se habían acabado”, recuerda la actriz.

Aunque estudiaba comunicación social, su acercamiento a la televisión no se dio por ello. “En esa época un amigo, me llevó de personal de apoyo en un dramatizado. Recuerdo tanto que me pagaron 20 mil pesos. Estaba muy feliz y supe que la actuación era para mí”.

Un suceso pareció ser el despegue de su carrera. “En el 2015 era figurante en Celia Cruz y un día buscaban a una actriz que pudiera hacer el acento cubano. Con temor, pero aparentando mucha seguridad, me ofrecí. Me temblaban las piernas en el casting y quedé en el personaje. Tuve la oportunidad de grabar en Santa Marta y Bogotá”.

Luego de ese personaje, no aparecieron los papeles que esperaba. “En el 2017 comencé a trabajar en campañas que realizaba la Secretaría de salud en la calle. Fue un reto muy duro, porque la gente puede ser muy cruel, además de trabajar con lluvia o con sol”. En ese tiempo también recibió un no de unas managers que no le dieron la oportunidad. “Me dolió mucho que no me aceptaran”.

Trabajó en una organización social y cuando se terminó el contrato hizo una oración: “Dios si me vas a dar la actuación por favor dámela bien. Si crees que tengo talento que sea el momento ahora”. Y todo fluyó. Comenzó a trabajar con las managers que inicialmente la habían rechazado y logró su primer protagónico en Los medallistas. “A partir de allí la vida me cambió, aprendí a creer en mí, me di cuenta que esto es para lo que nací, lo que me apasiona”.

Con la actuación llegaron los problemas con su pareja. “Tenemos que hacer cosas que en un trabajo promedio no se hacen, como darnos besos, agarrarnos de la mano, fingir que hacemos el amor. Es algo que no todos pueden soportar y más en un país machista como Colombia. Incluso en una oportunidad recuerdo que le prometí que nunca iba a dar besos. Una ingenuidad total de mi parte, porque tal vez no dilucidaba lo que iba a alcanzar en la televisión”.

Con la llegada del primer estelar la relación se terminó de complicar. “Viajé a Girardot durante un mes por grabaciones y a duras penas hablamos. A mi regreso viajé a Arauca, mi tierra, y estando allá me agarra la pandemia y debo estar un par de meses. Hasta que un día me dice que él no cree que pueda ser feliz con una mujer como yo. Que no está dispuesto a aceptar las cosas que debo hacer en la televisión. Me pareció egoísta, pero he entendido que no todas las personas tienen porque estar a dispuestas a soportar los sueños de los demás, pero sé que si estamos obligados a cumplirlos”. Afortunadamente hoy Paola Valencia lleva una relación buena con el papá de su hija. “En este momento de mi vida disfruto de la soltería y me siento feliz. Mi pareja actual es mi hija y es la mejor que he podido tener, me apoya, me hace feliz, y me motiva a ser mejor cada día”.