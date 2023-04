Actor de ‘El cartel de los sapos’ sufrió un ataque de epilepsia y lo robaron

Todos los días, los delincuentes aprovechan para hacer de las suyas en las calles del país o en cualquier otro espacio donde vean que tienen posibilidad de hurtar lo que sea. Muchos famosos no se han escapado de la inseguridad y, en las calles de Bogotá, han sido asaltados por los dueños de lo ajeno.

¿Qué le pasó a Michael Steven Henao, actor de ‘El cartel de los sapos’?

En la emisión del pasado 25 de abril, Michael Steven Henao estuvo como invitado en Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión. Allí, relató cómo fue el momento cuando, en plena vía pública de Bogotá, sufrió un ataque de epilepsia, pero desafortunadamente, no le brindaron la ayuda oportuna pues, al final, terminó atracado.

“No sé si por fortuna o desafortunadamente esto quedó grabado, uno ve las imágenes y piensa ¿cómo puede haber gente tan descarada?’, ¿Qué pasó Michael? Te dio un ataque, una convulsión, caíste y ¿quiénes son los personajes que se acercan?”, le preguntó el presentador Iván Lalinde.

De acuerdo con lo que contó el actor, una vez sufrió el ataque la primera persona en ayudarlo fue su madre. Sin embargo, rápidamente se hizo una aglomeración gente quienes, aunque parecían tener intenciones de ayudarlo, se aprovecharon de la situación y lo robaron. “Hubo dos ataques muy recientes, en el último estaba en un lugar cerrado, había gente, pero fue muy rápido y no hubo tiempo de reaccionar. El otro había sido quince días antes y fue en la calle, en ese fue fuerte y tristemente la gente se aprovechó de ese momento y me robaron unas pertenencias”, contó.

Aunque su mamá estaba junto a él ayudándolo, ella no se dio cuenta del robo pues estaba enfocada en auxiliarlo. “Mi mamá no se va a poner a preocuparse por las cosas materiales, sino por mí. Algunas personas llegaron a ayudar, debemos reconocer que no todos son malos, pero otros aprovecharon y, de un morral que tenía, sacaron el celular y un dinero”, relató.

¿Qué consecuencias le han dejado los ataques de epilepsia?

Como consecuencia de ese ataque, sufrió un fuerte golpe. “El golpe en la cara fue fuerte y querían descartar que algo interno hubiera llegado a dañarse. Estoy a la espera de un electroencelofalograma de 48 horas”, dijo en ese momento.

Además, esos episodios han afectado su seguridad, su vida social y su relación con sus familiares. “Con los cuatro años que llevo con esta enfermedad ya sé qué pasa después de eso. Mucho dolor de cabeza, me voy, me demoro mucho en reconocer las personas, a veces las reconozco y quedo muy débil. Hay que relajarme, ir a mi habitación, me da mucho vómito”.

En una entrevista que le brindó a La Red hace un tiempo, agregó: “yo convulsiono cada dos segundos cerebralmente. Después de tantas convulsiones internas es como si fuera una copa y se llenara, es cuando ya el cuerpo genera un choque y ya me caigo por completo. Ha sido todo un proceso porque empecé con psicólogo, psiquiatra, neurólogo, médico general, yo tengo que estar en constante control con los médicos”, dijo.