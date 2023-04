Adrien Brody: Así fue la estricta dieta del actor para rodar ‘El pianista’

Veintiún años después de su aclamado protagónico en El pianista, los fanáticos del cine siguen recordando a Adrien Brody por su personaje de Wladyslaw Szpilman, un sobreviviente del Holocausto que le otorgó su primer y único Premio Óscar en el 2022. Una interpretación que hizo con solo 29 años de edad y por el que incluso lo compararon con Al Pacino.

Aunque la primera profesión que lo marcó fue la magia, desde muy joven conoció el teatro y la actuación. En plena adolescencia sus padres lo inscribieron en clases, donde las demás eran mujeres. Luego, asistió a la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas y a la Escuela Secundaria de Artes Escénicas LaGuardia en Nueva York. Posteriormente, cursó en la Universidad de Stony Brook antes de trasladarse a la Universidad de Queens. Un camino que, sin planearlo, lo llevó hasta su recordado papel.

¿Qué hizo Adrien Brody para ‘El Pianista’?

Aunque en pantalla se vea fácil, el proceso para interpretar al pianista judío no fue nada sencillo. Desde el inicio Brody participó en una audición con otro 1.400 hombres de todas las etnias y él fue el elegido. Aunque nació en Estados Unidos, su cercanía con el Holocausto Nazi no era tan lejano, pues sus propios bisabuelos fueron asesinados en la época, su abuela nació en Polonia y su madre huyó de la Hungría comunista de niña durante el levantamiento de 1956 contra la Unión Soviética.

La preparación no fue sencilla, para su personaje Adrien dejó su apartamente en Nueva York, se mudó a Europa, vendió su auto y no usó celular, con la intención de sentir que perdía comodidades y pertenencias de su vida pasada, tal cual como el personaje. Además, se sometió a una dieta de seis semanas, solo comía porciones muy pequeñas y alcanzó a perder 15 kilos. “Hay un sentimiento de soledad que llega cuando mueres de hambre y no lo había experimentado. No hubiera podido interpretar ese papel sin saberlo. Había experimentado la pérdida, la tristeza en mi vida, pero no conocía la desesperación que llega con el hambre. No hay comparación con lo que pasó Wladyslaw Szpilman y el sufrimiento que la gente pasó durante el Holocausto, o las naciones afligidas por la hambruna, pero me dio mucha mayor comprensión de eso. Y no puedes actuar eso. Me tomo el trabajo muy en serio”, reveló el actor.