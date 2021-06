Alejandra Serje y Nanis Ochoa se reencontraron

El 5 de noviembre del año 2017, la modelo Alejandra Serje sufrió un grave accidente de tránsito en la vía Ocaña-Bucaramanga, luego de participar en un desfile. La camioneta en la que se transportaba perdió el control y cayó a un abismo de 50 metros.

La modelo Nanis Ochoa también fue víctima de ese accidente, y, desde entonces, se conoció que se habían dejado de hablar por razones desconocidas. Sin embargo, y en exclusiva para la Revista Vea, la presentadora Alejandra Serje aseguró que después de tantos años volvieron a encontrarse:

“Cada una formó su familia, yo me fui a vivir a las afueras de Bogotá, hubo una especie de distanciamiento, pero hace poco nos vimos en un baby shower, estuvo súper chévere el volvernos a ver, nos dimos un abrazo, conocí a su hija, está muy hermosa y, además, tiene una familia muy bonita”, aseguró sin más detalles.

Entre tanto, debido a la gravedad del siniestro, Alejandra, quien iba de copiloto, tuvo un trauma craneoencefálico y cervical, que la llevó de inmediato al quirófano para ser sometida a una delicada cirugía. Casi 4 años después, la exprotagonista de novela aseguró que su cuello cervical no está en perfectas condiciones.

“Hace unas semanas tenía un dolor muy fuerte en la espalda alta, exactamente en el cuello cervical que es donde yo tengo la rectificación de la columna, ya que por el accidente me tuvieron que poner un huesito de donante, unos tornillos y una bisagra para poder recuperar el movimiento del cuerpo”.

A raíz de ese dolor, la presentadora acudió al especialista, quien le manifestó que todo está bien, pero que debe someterse a terapias para recuperarse completamente.

“El médico me dijo que el cuello cervical estaba muy recto y que tocaba buscarle una curva para que no genere tanto dolor porque lo que hace es que estira mucho los músculos y la zona blanda de toda esa área genera mucho malestar”

En los últimos meses, Alejandra ha mostrado en sus redes sociales su pasión por la bicicleta, sin embargo, según recomendaciones médicas, deberá bajar el nivel de intensidad, pues esto le viene afectando su salud.

“Me toca tener precaución en el tema de las bajadas porque por el exceso de velocidad hay demasiada vibración y eso me hace daño para la rectificación de la columna. Lo que me toca hacer es bajar más lento para que no tenga tanto impacto”.