Alejandro Aguilar, de Rosario Tijeras, revela la tragedia de los actores

Alejandro es muy recordado por su rol en Rosario Tijeras Foto: cortesía del actor

Alejandro Aguilar es un actor que ha ido más allá de la interpretación. Se le ha medido con éxito y aplausos a la escritura y a la dirección. Además de sus roles en películas como El páramo o series como Rosario Tijeras, Amor sincero o EL chapo , el caleño ha dirigido apuestas como Reputación. En esta ocasión quiso regresar a las tablas y hablar de lo que mejor conoce: el oficio de la actuación.

Alejandro optó por la comedia, pero como solo se puede elaborar una buena y notable a partir de la tragedia, también escogió la suya y la de sus colegas. Así es. Alejandro convirtió lo que significa un casting o audición para un actor, que puede traerle un gran personaje, pero también le implica estrés, expectativa y cuando no es seleccionado, frustración e inseguridades. Y es que Alejandro es muy consciente de que la actuación no es siempre sinónimo de éxito y la fama sino que existen bastante momentos difíciles donde el profesional recibe negativas constantes. Por ello la obra “es la respuesta al conflicto que tenemos todos los actores frente al oficio… Es una carrera llena de incertidumbres y es una carrera que está más rodeada de ´nos´ que de ´sis´, de ahí surge la idea. Toda esa lucha que hay para llegar donde uno anhela llegar”. Para Alejandro la cotidianidad del histrión está justamente en esas audiciones. “Vivimos de hacer casting. El oficio del actor es hacer infinidad de castings y de vez en cuando actuar”.

Los miedos de los actores

El casting es una oportunidad de hacer reír a partir de una realidad para el actor y creador de la pieza. “Toda buena comedia tiene su raíz en la tragedia. Todos los actores siempre estamos enfrentados a unos miedos y tenemos unos fantasmas y eso hace que esta obra sea un juguete teatral donde los personajes nos burlamos de nosotros mismos donde cada uno expone su tragedia, su paso por protagonistas de novela, el actor que solo lo llaman para hacer de esclavo porque es negro, el actor que quiere ser el gran divo, pero no le llega. Ese es el gran potencial. Su paso es una obra que es una gran tragedia”. También contribuyó bastante en el proceso de creación el paso del actor por Apolo´s Men. En este sentido hay que mencionar la gratitud que Aguilar siente por esa etapa de su vida, experimentada hace casi 25 años,cuando llegó a Bogotá con ganas de abrazar el sueño actoral y trabajar como stripper le permitió el sustento y pagar sus estudios artísticos. Por ese conocimiento de los hombres que bailan en shows nocturnos, Alejandro decidió que la comedia transcurría justamente en el mundo de strippers.

Pero no hay que olvidar que los casting son la oportunidad para que el actor sea escogido para un personaje que puede volverse memorable. En el caso del director recuerda con satisfacción el que realizó para la cinta El páramo y, por supuesto, el que hizo para Rosario Tijeras: “fue un casting que marcó mi vida”. Si hablamos de esas pruebas que de alguna manera lamenta son las que no le brindan las comodidades necesarias como los virtuales porque están involucrados otros elementos, ajenos al artista, como la buena señal y la tecnología en general. Hace poco presentó uno para una serie en inglés y justamente la mala conexión lo convirtió en un casting desastroso. “lo lamenté mucho”, comentó, al tiempo que confesó su deseo de volver a la presencialidad en este sentido. “Si me encantaría que volvieran a ser presenciales para no perder esa adrenalina, los virtuales seguirán siendo una tragedia”

Dónde y cuándo ver El Casting

El casting se puede ver en el teatro ABC, hoy viernes a las 8:00 p.m. Dentro de los actores que participan están Julián Caicedo, Alejandro Buitrago, Edwin Garrido, Rodolfo Silva, Jaisson Jeack, José Daniel Cristancho y el mismo Alejandro Aguilar, también hace parte del elenco.

