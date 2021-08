Andrés López, de RCN, revela cómo bajó 23 kilos en cuatro meses sin bisturí

Andrés López, presentador de Buen día Colombia, del canal RCN, y director y conductor de A vivir que son dos días, de Caracol radio, fue consciente durante el casting que presentó para el programa mañanero de RCN que era imperativo que debía bajar de peso. Fue la directora del programa Lorena Lagos quien le hizo caer en cuenta de que su registro no era el mejor en cámara con esos kilos demás. “Me dijo mire como se está viendo, me mando una foto y pues me veía bien redondo, no con un sobrepeso mórbido, pero si me veía bien redondo y entonces me dijo mire le voy a ser muy sincera, siento que si usted baja de peso se vería mucho mejor. Y eso me quedó haciendo ruido, me quedó dándome vueltas en la cabeza y esa fue una de las razones fundamentales, evidentemente mi familia mi salud como me sentía yo conmigo mismo la ropa que ya no me podía poner entre otras, pero si sin duda hoy tengo una autoestima un poco más arriba me siento mucho más feliz”.

Después de ese primer impulso que recibió, Andrés asegura que vinieron los pasos definitivos donde la disciplina y la consulta con el experto fueron claves. Así pudo pasar de 98 a 75 kilos en cuatro meses. “Logré bajar de peso cerrando la boca, comiendo porciones indicadas, comiendo por la noche de manera sana y con la ayuda de la doctora Alexandra Rada. Ya a esta edad para mí es mucho más complicado meterme a un gimnasio 8 horas. No me queda el tiempo, por ejemplo, de ir a entrenar todos los días entonces me ayudé con el método 360 de la doctora”, comenta el presentador que no se había planteado bajar de peso y de alguna manera, se había acostumbrado a estar por encima del peso ideal, incluso hace algunos años llegó a tener 114 kilos y con esfuerzo alcanzó a bajar hasta 80.

También te puede interesar: Cómo bajar de peso, secretos de Chichila Navia

Ahora con su nueva apariencia se siente más cómodo y con una autoestima más elevada. Sobre las dificultades que significaron el reto de bajar curiosamente la de la alimentación fue la menos dura. “Lo más difícil fue adquirir algunas rutinas… Por ejemplo, de tomar agua, a mí no me gustaba tomar agua, yo creo que a nadie le gusta tomar agua todo el tiempo, pero parte de las recomendaciones de la doctora fueron justamente eso, tome agua, con estas cosas durante todo el día. Andar con un termo, llenándolo, eso me pareció muy harto porque hacia parte de esa rutina que yo no sabía cómo hacer. Otra cosa que me pareció difícil y que afortunadamente lo abandoné la primera o segunda semana es que yo me pesaba todos los días todos, y un día dije ´me voy a pesar los días que tengo que ir a pesarme cuando me hacen el control médico´. El tema de la comida no fue tan difícil realmente”.

López ahora tiene nuevos hábitos, incluso en las noches, que eran su talón de Aquiles. “Yo dejé de comer de manera desaforada en las noches, que era el momento en que comía más. Me podía sentar y comerme un pollo jejeje. Quité las harinas, las frutas, los dulces”. Adicionalmente añadió a su nuevo estilo de vida, la actividad física y lo hace montando en bicicleta regularmente. “Me di cuenta de que puedo vivir sin cerveza, sin papas, sin arroz…”

También te puede interesar: Ed Sheeran bajó 22 kilos